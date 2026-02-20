МВФ готує нову кредитну програму для України на $8,1 млрд - Reuters
Київ • УНН
Рада директорів МВФ найближчими днями розгляне нову кредитну програму для України на 8,1 млрд доларів, яка замінить чинну угоду. Вона спрямована на підтримку економічної стабільності та державних видатків в умовах війни.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими днями розгляне нову угоду щодо кредитної програми для України на 8,1 мільярда доларів. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у випадку, якщо цю програму затвердять, вона замінить чинну кредитну угоду Києва з МВФ на 15,5 млрд доларів. При цьому нова програма буде спрямована на підтримку економічної стабільності й державних видатків в умовах п'ятого року війни рф проти України.
російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці
За її словами, Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму - зокрема, подала проєкт закону про кодекс праці й ухвалила бюджет. Водночас економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, становитиме менш як 2%.
Нагадаємо
Міжнародний валютний фонд пом'якшив умови нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки". Це означає відстрочку виконання вимог до середини весни.
