МВФ готує нову кредитну програму для України на $8,1 млрд - Reuters

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими днями розгляне нову угоду щодо кредитної програми для України на 8,1 мільярда доларів. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у випадку, якщо цю програму затвердять, вона замінить чинну кредитну угоду Києва з МВФ на 15,5 млрд доларів. При цьому нова програма буде спрямована на підтримку економічної стабільності й державних видатків в умовах п'ятого року війни рф проти України.

російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці - заявила речниця МВФ Джулі Козак.

За її словами, Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму - зокрема, подала проєкт закону про кодекс праці й ухвалила бюджет. Водночас економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, становитиме менш як 2%.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд пом'якшив умови нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки". Це означає відстрочку виконання вимог до середини весни.

Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями