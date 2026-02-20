МВФ готує нову кредитну програму для України на $8,1 млрд - Reuters

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 17061 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 31933 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 23173 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 37999 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 25161 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 36761 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 27798 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26283 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25582 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19140 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
0.7м/с
79%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку19 лютого, 20:57 • 14620 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 7118 перегляди
білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні21:28 • 7054 перегляди
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон22:31 • 10633 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist00:15 • 10006 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 25117 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 38001 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 36761 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 36398 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 48384 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 7154 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 23317 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 27789 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 27389 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 35109 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Економіст (журнал)
Starlink

МВФ готує нову кредитну програму для України на $8,1 млрд - Reuters

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Рада директорів МВФ найближчими днями розгляне нову кредитну програму для України на 8,1 млрд доларів, яка замінить чинну угоду. Вона спрямована на підтримку економічної стабільності та державних видатків в умовах війни.

МВФ готує нову кредитну програму для України на $8,1 млрд - Reuters

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими днями розгляне нову угоду щодо кредитної програми для України на 8,1 мільярда доларів. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у випадку, якщо цю програму затвердять, вона замінить чинну кредитну угоду Києва з МВФ на 15,5 млрд доларів. При цьому нова програма буде спрямована на підтримку економічної стабільності й державних видатків в умовах п'ятого року війни рф проти України.

російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці

- заявила речниця МВФ Джулі Козак.

За її словами, Україна виконала попередні умови, необхідні для просування запиту на нову програму - зокрема, подала проєкт закону про кодекс праці й ухвалила бюджет. Водночас економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, становитиме менш як 2%.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд пом'якшив умови нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки". Це означає відстрочку виконання вимог до середини весни.

Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями13.02.26, 15:41 • 47499 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаФінанси
Державний бюджет
Війна в Україні
Україна
Київ