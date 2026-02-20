МВФ готовит новую кредитную программу для Украины на $8,1 млрд - Reuters

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни рассмотрит новое соглашение по кредитной программе для Украины на 8,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в случае утверждения эта программа заменит действующее кредитное соглашение Киева с МВФ на 15,5 млрд долларов. При этом новая программа будет направлена на поддержку экономической стабильности и государственных расходов в условиях пятого года войны РФ против Украины.

российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинскому народу и экономике - заявила пресс-секретарь МВФ Джули Козак.

По ее словам, Украина выполнила предварительные условия, необходимые для продвижения запроса на новую программу - в частности, подала проект закона о кодексе труда и приняла бюджет. В то же время экономический рост Украины в 2025 году, вероятно, составит менее 2%.

Напомним

Международный валютный фонд смягчил условия новой программы финансирования для Украины, перенеся prior actions в "маяки". Это означает отсрочку выполнения требований до середины весны.

Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели