МВФ готовит новую кредитную программу для Украины на $8,1 млрд - Reuters
Киев • УНН
Совет директоров МВФ в ближайшие дни рассмотрит новую кредитную программу для Украины на 8,1 млрд долларов, которая заменит действующее соглашение. Она направлена на поддержку экономической стабильности и государственных расходов в условиях войны.
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни рассмотрит новое соглашение по кредитной программе для Украины на 8,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в случае утверждения эта программа заменит действующее кредитное соглашение Киева с МВФ на 15,5 млрд долларов. При этом новая программа будет направлена на поддержку экономической стабильности и государственных расходов в условиях пятого года войны РФ против Украины.
российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинскому народу и экономике
По ее словам, Украина выполнила предварительные условия, необходимые для продвижения запроса на новую программу - в частности, подала проект закона о кодексе труда и приняла бюджет. В то же время экономический рост Украины в 2025 году, вероятно, составит менее 2%.
Напомним
Международный валютный фонд смягчил условия новой программы финансирования для Украины, перенеся prior actions в "маяки". Это означает отсрочку выполнения требований до середины весны.
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели13.02.26, 15:41 • 47499 просмотров