Белый дом стремится ускорить одобрение строительства бального зала Трампа до марта - СМИ

$42.170.18
49.550.24
ukenru
1 января, 13:04 • 41215 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 65397 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 51928 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 49655 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 165747 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 162436 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 55216 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 45863 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38550 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30988 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.2м/с
81%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине1 января, 23:07 • 20461 просмотра
Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожарPhoto1 января, 23:39 • 11749 просмотра
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 12988 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей03:34 • 5632 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 9482 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 30407 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 48147 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 165747 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 93088 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 116647 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 29526 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 38184 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 38730 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 93068 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 37546 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Старлинк
Хранитель

Белый дом стремится ускорить одобрение строительства бального зала Трампа до марта - СМИ

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Администрация Дональда Трампа пытается ускорить процесс рассмотрения проекта бального зала Белого дома, чтобы получить окончательное одобрение уже в начале марта. Это позволит начать строительство через месяц, несмотря на судебные иски и критику.

Белый дом стремится ускорить одобрение строительства бального зала Трампа до марта - СМИ
скриншот / youtube.com/@AssociatedPress

Администрация президента США Дональда Трампа стремится быстро провести процесс рассмотрения на федеральном уровне относительно запланированного бального зала Белого дома, с окончательным одобрением уже в начале марта, что потенциально проложит путь для начала строительства через месяц, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Президент Трамп стремился быстро продвинуться с проектом бального зала, который является самой амбициозной — и самой противоречивой — частью его усилий по преобразованию комплекса Белого дома в соответствии с его эстетическим видением, пишет издание. Но проект, финансируемый донорами, стоимостью 400 миллионов долларов, все еще нуждается в одобрении двух советов, которые контролируют федеральное строительство в Вашингтоне: Национальной комиссии по планированию столицы (NCPC) и Комиссии по изобразительным искусствам (CFA).

Представители администрации встретились с двумя советами и представили чертежи 19 декабря, а официально подали заявки через три дня, сообщил чиновник Белого дома CBS News.

Администрация имеет целью провести публичное информационное собрание перед NCPC на следующей неделе, 8 января, и собрание перед CFA через неделю. По словам чиновника, окончательные презентации для CFA и NCPC запланированы на 19 февраля и 5 марта соответственно.

Служба национальных парков США (NPS) заявила в прошлом месяце в судебном документе, что строительство над землей «не ожидается до апреля 2026 года, как минимум». Согласно оценке Службы национальных парков, поданной в суд в прошлом месяце, строительство должно завершиться летом 2028 года, менее чем за год до того, как Трамп покинет пост.

Даты встреч NCPC и CFA могут несколько измениться. Но сроки администрации по строительству бального зала чрезвычайно жесткие по стандартам федерального правительства, которому часто требуются месяцы или годы, чтобы получить одобрение на гораздо меньшие проекты, пишет издание.

NCPC возглавляет помощник Белого дома Уильям Шарф, а еще два назначенных Трампом члена комиссии в настоящее время входят в ее состав. Трамп уволил всех шестерых действующих членов CFA в октябре и, как ожидается, вскоре назначит ряд новых.

Планы по бальному залу разрабатывались быстрыми темпами. Белый дом впервые объявил о проекте в июле. К октябрю строительные бригады снесли все восточное крыло здания, хотя Трамп месяцами ранее заявил, что существующая конструкция будет оставлена нетронутой.

На ужине в середине октября, посвященном частным донорам, пожертвовавшим средства на строительство бального зала, Трамп был поражен тем, как быстро ему удалось начать проект.

«Они сказали: «Сэр, вы можете начать сегодня вечером, — сказал президент гостям, пересказывая разговоры с сотрудниками о бальном зале. — У вас нет никаких условий зонирования. Вы президент».

Такой подход вызвал критику со стороны демократов в Конгрессе США и организаций по сохранению памятников, которые утверждают, что администрация не смогла должным образом взаимодействовать с общественностью, прежде чем начать снос части комплекса Белого дома. Белый дом утверждал, что одобрение NCPC требуется только для вертикального строительства, а не для сноса.

Национальный фонд охраны исторического наследия (National Trust for Historic Preservation) подал в суд в конце прошлого года из-за проекта, требуя временной приостановки строительных работ, пока правительство не получит необходимых разрешений. Организация раскритиковала администрацию за снос Восточного крыла без пересмотра документов и утверждала, что размер бального зала «перегрузит сам Белый дом».

В прошлом месяце судья отказался полностью приостановить строительство, но заявил, что администрация должна привлечь NCPC до конца 2025 года. Дальнейшие слушания по запросу фонда о предварительном запрете запланированы на конец этого месяца. Судья сообщила правительству, что если оно начнет какое-либо подземное строительство, которое «определяет размер или масштаб предлагаемого бального зала», до того, как она сможет вынести решение, правительство «должно быть готово его снести».

На мероприятии в Белом доме вскоре после решения Трамп отпраздновал решение судьи и сказал: «Мы не хотели, чтобы нас задерживали».

«Кто еще, кроме жителей нашей страны, мог бы подать в суд, чтобы остановить строительство великолепного бального зала стоимостью 400 миллионов долларов, который так давно хотели видеть в Белом доме?» — сказал президент США.

Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17.12.25, 14:18 • 56690 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Выборы в США
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты