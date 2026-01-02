Белый дом стремится ускорить одобрение строительства бального зала Трампа до марта - СМИ

скриншот / youtube.com/@AssociatedPress

Администрация президента США Дональда Трампа стремится быстро провести процесс рассмотрения на федеральном уровне относительно запланированного бального зала Белого дома, с окончательным одобрением уже в начале марта, что потенциально проложит путь для начала строительства через месяц, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Президент Трамп стремился быстро продвинуться с проектом бального зала, который является самой амбициозной — и самой противоречивой — частью его усилий по преобразованию комплекса Белого дома в соответствии с его эстетическим видением, пишет издание. Но проект, финансируемый донорами, стоимостью 400 миллионов долларов, все еще нуждается в одобрении двух советов, которые контролируют федеральное строительство в Вашингтоне: Национальной комиссии по планированию столицы (NCPC) и Комиссии по изобразительным искусствам (CFA).

Представители администрации встретились с двумя советами и представили чертежи 19 декабря, а официально подали заявки через три дня, сообщил чиновник Белого дома CBS News.

Администрация имеет целью провести публичное информационное собрание перед NCPC на следующей неделе, 8 января, и собрание перед CFA через неделю. По словам чиновника, окончательные презентации для CFA и NCPC запланированы на 19 февраля и 5 марта соответственно.

Служба национальных парков США (NPS) заявила в прошлом месяце в судебном документе, что строительство над землей «не ожидается до апреля 2026 года, как минимум». Согласно оценке Службы национальных парков, поданной в суд в прошлом месяце, строительство должно завершиться летом 2028 года, менее чем за год до того, как Трамп покинет пост.

Даты встреч NCPC и CFA могут несколько измениться. Но сроки администрации по строительству бального зала чрезвычайно жесткие по стандартам федерального правительства, которому часто требуются месяцы или годы, чтобы получить одобрение на гораздо меньшие проекты, пишет издание.

NCPC возглавляет помощник Белого дома Уильям Шарф, а еще два назначенных Трампом члена комиссии в настоящее время входят в ее состав. Трамп уволил всех шестерых действующих членов CFA в октябре и, как ожидается, вскоре назначит ряд новых.

Планы по бальному залу разрабатывались быстрыми темпами. Белый дом впервые объявил о проекте в июле. К октябрю строительные бригады снесли все восточное крыло здания, хотя Трамп месяцами ранее заявил, что существующая конструкция будет оставлена нетронутой.

На ужине в середине октября, посвященном частным донорам, пожертвовавшим средства на строительство бального зала, Трамп был поражен тем, как быстро ему удалось начать проект.

«Они сказали: «Сэр, вы можете начать сегодня вечером, — сказал президент гостям, пересказывая разговоры с сотрудниками о бальном зале. — У вас нет никаких условий зонирования. Вы президент».

Такой подход вызвал критику со стороны демократов в Конгрессе США и организаций по сохранению памятников, которые утверждают, что администрация не смогла должным образом взаимодействовать с общественностью, прежде чем начать снос части комплекса Белого дома. Белый дом утверждал, что одобрение NCPC требуется только для вертикального строительства, а не для сноса.

Национальный фонд охраны исторического наследия (National Trust for Historic Preservation) подал в суд в конце прошлого года из-за проекта, требуя временной приостановки строительных работ, пока правительство не получит необходимых разрешений. Организация раскритиковала администрацию за снос Восточного крыла без пересмотра документов и утверждала, что размер бального зала «перегрузит сам Белый дом».

В прошлом месяце судья отказался полностью приостановить строительство, но заявил, что администрация должна привлечь NCPC до конца 2025 года. Дальнейшие слушания по запросу фонда о предварительном запрете запланированы на конец этого месяца. Судья сообщила правительству, что если оно начнет какое-либо подземное строительство, которое «определяет размер или масштаб предлагаемого бального зала», до того, как она сможет вынести решение, правительство «должно быть готово его снести».

На мероприятии в Белом доме вскоре после решения Трамп отпраздновал решение судьи и сказал: «Мы не хотели, чтобы нас задерживали».

«Кто еще, кроме жителей нашей страны, мог бы подать в суд, чтобы остановить строительство великолепного бального зала стоимостью 400 миллионов долларов, который так давно хотели видеть в Белом доме?» — сказал президент США.

