Peridot: У Гонконгу відкрили «неоново-зелений» бар з Instagram-коктейлями та панорамним видом

$42.990.27
50.180.25
9 січня, 20:32 • 9610 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 19495 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 24422 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 24748 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 21228 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 19808 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14414 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13385 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9708 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13301 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Популярнi новини
Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х9 січня, 19:14 • 2926 перегляди
Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера9 січня, 20:57 • 5212 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві9 січня, 20:58 • 9044 перегляди
Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію мируVideo9 січня, 21:32 • 3742 перегляди
На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка9 січня, 21:47 • 3436 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 16430 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 62375 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 90261 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 63660 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 85745 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Велика Британія
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 60105 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 62832 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 84144 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 102490 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 143026 перегляди
Peridot: У Гонконгу відкрили «неоново-зелений» бар з Instagram-коктейлями та панорамним видом

Київ • УНН

 • 66 перегляди

На 38-му поверсі хмарочоса The Henderson у Гонконгу запрацював коктейльний бар Peridot. Заклад вирізняється «неоново-зеленим» інтер’єром та унікальними коктейлями.

Peridot: У Гонконгу відкрили «неоново-зелений» бар з Instagram-коктейлями та панорамним видом

На 38-му поверсі нового футуристичного хмарочоса The Henderson, спроєктованого бюро Захи Хадід, запрацював коктейльний бар Peridot. Заклад отримав назву на честь блідо-зеленого дорогоцінного каменя (перидоту), що відображено в унікальному дизайні інтер'єру. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інтер'єр, створений студією Paolo Ferrari, нагадує розкішний кокон. Простір освітлюють понад 20 000 крихітних світильників, інтегрованих у стіни та стелю, а центром зали є масивна барна стійка із зеленого мармуру.

Розваги: У вечірній час атмосферу створюють діджеї та жива музика за футуристичним роялем.

У США виставили на продаж архітектурний шедевр Чарльза Хертлінга за 3,69 млн доларів05.01.26, 05:11 • 4147 переглядiв

Публіка: Модні молоді фахівці та офісні працівники Центрального району.

Кулінарна та барна концепція

Бар пропонує унікальні коктейлі, натхненні концепцією "терруару" (зв'язку напою з землею та кліматом регіону). Директор з напоїв Франсуа Кавельє розробив меню, де зіркою є коктейль Durian's Consent - поєднання дуріану сорту Musang King з кубинським та ямайським ромом.

Шеф-кухар Лісандро Ілла відповідає за інноваційне рослинне меню. Серед популярних позицій - хрустка картопля фрі з золотистих грибів спарасіс та "холодна нарізка" з фруктів та горіхових сирів. 

11 найцікавіших розкішних готелів, що відкриються у 2026 році01.01.26, 16:02 • 4364 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуНерухомість
Нерухомість
Музикант
Тренд
Соціальна мережа
Гриби
Bloomberg
Гонконг