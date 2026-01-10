Peridot: У Гонконгу відкрили «неоново-зелений» бар з Instagram-коктейлями та панорамним видом
На 38-му поверсі хмарочоса The Henderson у Гонконгу запрацював коктейльний бар Peridot. Заклад вирізняється «неоново-зеленим» інтер’єром та унікальними коктейлями.
На 38-му поверсі нового футуристичного хмарочоса The Henderson, спроєктованого бюро Захи Хадід, запрацював коктейльний бар Peridot. Заклад отримав назву на честь блідо-зеленого дорогоцінного каменя (перидоту), що відображено в унікальному дизайні інтер'єру. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Інтер'єр, створений студією Paolo Ferrari, нагадує розкішний кокон. Простір освітлюють понад 20 000 крихітних світильників, інтегрованих у стіни та стелю, а центром зали є масивна барна стійка із зеленого мармуру.
Розваги: У вечірній час атмосферу створюють діджеї та жива музика за футуристичним роялем.
Публіка: Модні молоді фахівці та офісні працівники Центрального району.
Кулінарна та барна концепція
Бар пропонує унікальні коктейлі, натхненні концепцією "терруару" (зв'язку напою з землею та кліматом регіону). Директор з напоїв Франсуа Кавельє розробив меню, де зіркою є коктейль Durian's Consent - поєднання дуріану сорту Musang King з кубинським та ямайським ромом.
Шеф-кухар Лісандро Ілла відповідає за інноваційне рослинне меню. Серед популярних позицій - хрустка картопля фрі з золотистих грибів спарасіс та "холодна нарізка" з фруктів та горіхових сирів.
