Ватикан отлучил от церкви всех членов ультраконсервативной группы SSPX

Ватикан отлучил от церкви группу ультраконсервативных католиков, которые бросили вызов Папе Льву, рукополагая епископов без его согласия, создавая схизму (раскол) в Римско-католической церкви, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении в четверг кардинал Виктор Мануэль Фернандес, который возглавляет Дикастерию Святого Престола по вопросам доктрины веры, заявил, что группа из Общества Святого Пия X (SSPX), основанного в швейцарской деревне Экон в 1970 году, "совершила акт схизматического (раскольнического) характера", который, согласно каноническому праву, наказывается автоматическим отлучением от церкви.

Ватикан пошел дальше, чем ожидалось, и заявил, что все священники SSPX и все католики, которые "формально присоединены" к группе, находятся в схизме и отлучены от церкви.

Схизма – это термин, обозначающий серьезный, формальный разрыв в церкви.

Папа Лев предпринял последние усилия, чтобы убедить общество остановить рукоположения, которые состоялись во время ритуальной церемонии в среду, назвав их "схизматическим актом" и "грехом чрезвычайной тяжести".

Но общество заявило, что рукоположение епископов, которые "полностью верны" "традиции" католической церкви, является "священным долгом".

По оценкам, 16 500 человек собрались в Эконе на церемонию, "включая членов Forza Nuova, итальянской неофашистской политической партии, и Futuro Nazionale, новой ультраправой силы, которая угрожает шансам итальянского премьер-министра Джорджи Мелони на получение второго мандата на всеобщих выборах в следующем году".



"Несмотря на то, что SSPX является отколовшейся группой, она, насчитывающая около 1500 священников, семинаристов и других членов, добилась успехов в привлечении последователей, численность которых оценивается в 150 000-200 000 человек по всему миру, особенно в США, Франции и Аргентине", указывает издание.

Общество отвергает ключевые изменения, возникшие в результате Второго Ватиканского Собора – знакового собрания кардиналов, патриархов, епископов, богословских экспертов и других лиц в Ватикане между 1962 и 1965 годами, – включая разрешение на проведение мессы на местных языках. До этого времени она проводилась только на латыни. Оно также отвергает диалог с другими религиями и не признает другие христианские церкви.

Эти рукоположения знаменуют собой первый значительный кризис для Льва. С момента избрания в мае прошлого года первый североамериканский Папа сделал единство церкви приоритетом и приложил особенно много усилий для преодоления расколов с традиционалистами, которые углубились во время понтификата его предшественника Франциска.

Ультраконсервативное братство рукоположило четырёх епископов без разрешения Папы Льва XIV — им грозит отлучение от церкви