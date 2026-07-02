Ватикан отлучил от церкви всех членов ультраконсервативной группы SSPX
Киев • УНН
Ватикан объявил об автоматическом отлучении всех членов ультраконсервативной группы SSPX из-за рукоположения епископов без согласия Папы. Общество, насчитывающее до 200 000 последователей, отвергает реформы Второго Ватиканского Собора.
Ватикан отлучил от церкви группу ультраконсервативных католиков, которые бросили вызов Папе Льву, рукополагая епископов без его согласия, создавая схизму (раскол) в Римско-католической церкви, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
В своем заявлении в четверг кардинал Виктор Мануэль Фернандес, который возглавляет Дикастерию Святого Престола по вопросам доктрины веры, заявил, что группа из Общества Святого Пия X (SSPX), основанного в швейцарской деревне Экон в 1970 году, "совершила акт схизматического (раскольнического) характера", который, согласно каноническому праву, наказывается автоматическим отлучением от церкви.
Ватикан пошел дальше, чем ожидалось, и заявил, что все священники SSPX и все католики, которые "формально присоединены" к группе, находятся в схизме и отлучены от церкви.
Схизма – это термин, обозначающий серьезный, формальный разрыв в церкви.
Папа Лев предпринял последние усилия, чтобы убедить общество остановить рукоположения, которые состоялись во время ритуальной церемонии в среду, назвав их "схизматическим актом" и "грехом чрезвычайной тяжести".
Но общество заявило, что рукоположение епископов, которые "полностью верны" "традиции" католической церкви, является "священным долгом".
По оценкам, 16 500 человек собрались в Эконе на церемонию, "включая членов Forza Nuova, итальянской неофашистской политической партии, и Futuro Nazionale, новой ультраправой силы, которая угрожает шансам итальянского премьер-министра Джорджи Мелони на получение второго мандата на всеобщих выборах в следующем году".
"Несмотря на то, что SSPX является отколовшейся группой, она, насчитывающая около 1500 священников, семинаристов и других членов, добилась успехов в привлечении последователей, численность которых оценивается в 150 000-200 000 человек по всему миру, особенно в США, Франции и Аргентине", указывает издание.
Общество отвергает ключевые изменения, возникшие в результате Второго Ватиканского Собора – знакового собрания кардиналов, патриархов, епископов, богословских экспертов и других лиц в Ватикане между 1962 и 1965 годами, – включая разрешение на проведение мессы на местных языках. До этого времени она проводилась только на латыни. Оно также отвергает диалог с другими религиями и не признает другие христианские церкви.
Эти рукоположения знаменуют собой первый значительный кризис для Льва. С момента избрания в мае прошлого года первый североамериканский Папа сделал единство церкви приоритетом и приложил особенно много усилий для преодоления расколов с традиционалистами, которые углубились во время понтификата его предшественника Франциска.
Ультраконсервативное братство рукоположило четырёх епископов без разрешения Папы Льва XIV — им грозит отлучение от церкви01.07.26, 19:54 • 8420 просмотров