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Ультраконсервативное братство рукоположило четырёх епископов без разрешения Папы Льва XIV — им грозит отлучение от церкви

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Ультраконсервативное Братство святого Пия X без разрешения Папы Льва XIV рукоположило четырёх новых епископов в Швейцарии. В Ватикане назвали это раскольническим актом, все участники автоматически подпадают под отлучение.

Ультраконсервативное братство рукоположило четырёх епископов без разрешения Папы Льва XIV — им грозит отлучение от церкви

Ультраконсервативное католическое Братство святого Пия X (SSPX) вопреки позиции Папы Римского Льва XIV рукоположило четырех новых епископов без папского разрешения.

Согласно каноническому праву, все участники рукоположения автоматически подлежат отлучению от Церкви, а в Ватикане назвали этот шаг "раскольническим актом". Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Церемония состоялась в швейцарском Эконе, где расположена семинария SSPX.

Новых епископов – одного из Швейцарии, одного из Франции и двоих из США – рукоположил епископ Альфонсо де Галаррета, который сам был рукоположен без разрешения Папы еще в 1988 году.

Перед началом богослужения представители братства зачитали заявление, в котором назвали свои действия "священным долгом" перед Церковью и заявили, что не признают никаких наказаний за это решение.

Накануне Папа Лев XIV пытался убедить братство отказаться от рукоположений, назвав их "раскольническим актом" и "грехом чрезвычайной тяжести".

Согласно каноническому праву Католической церкви, все пятеро епископов, участвовавших в церемонии, автоматически подлежат отлучению от Церкви.

Братство святого Пия X было основано в 1970 году в знак протеста против реформ Второго Ватиканского собора.

Организация выступает против ряда изменений в Католической церкви, в частности разрешения проводить мессу на национальных языках вместо латыни.

Несмотря на то, что братство считается раскольнической структурой, оно имеет широкую международную сеть, особенно в США, Франции, Аргентине и ряде других стран.

В него входят почти 1 500 священников, семинаристов и других членов.

The Guardian отмечает, что это может стать первым серьезным кризисом понтификата Льва XIV, который после избрания сделал одним из главных приоритетов восстановление единства Католической церкви.

Издание также напоминает, что в последний раз подобный конфликт между Ватиканом и SSPX произошел в 1988 году, когда основатель братства архиепископ Марсель Лефевр без папского разрешения рукоположил четырех епископов.

Тогда он и новорукоположенные епископы были отлучены от Церкви, однако в 2009 году Папа Бенедикт XVI отменил это отлучение.

Во Львове открыли памятную таблицу к 25-летию визита Папы Иоанна Павла II29.06.26, 05:01 • 4695 просмотров

Андрей Тимощенков

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