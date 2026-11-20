У Берні, Швейцарія, українську експертку з міжнародного гуманітарного права Наталію Хендель обрано до складу Міжнародної гуманітарної комісії зі встановлення фактів (IHFFC) на п’ятирічний термін (2027–2032 роки), передає УНН із посиланням на МЗС.

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Як повідомили у дипвідомстві, кандидатура України отримала підтримку 43 із 70 держав, які взяли участь у голосуванні, забезпечивши обрання вже в першому турі. Це перше обрання української кандидатури до складу Комісії за 35 років її існування.

Міжнародна гуманітарна комісія зі встановлення фактів є незалежним міжнародним органом, створеним відповідно до Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій 1949 року. До її мандата належить встановлення фактів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та сприяння відновленню поваги до нього.