Украинскую экспертку впервые в истории избрали в состав Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов
Киев • УНН
Наталия Хендель вошла в состав Международной гуманитарной комиссии на 2027–2032 годы. Украину поддержали 43 из 70 государств.
В Берне, Швейцария, украинская экспертка по международному гуманитарному праву Наталия Хендель избрана в состав Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов (IHFFC) на пятилетний срок (2027–2032 годы), передает УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Как сообщили в дипведомстве, кандидатура Украины получила поддержку 43 из 70 государств, принявших участие в голосовании, обеспечив избрание уже в первом туре. Это первое избрание украинской кандидатуры в состав Комиссии за 35 лет ее существования.
Международная гуманитарная комиссия по установлению фактов является независимым международным органом, созданным в соответствии с Дополнительным протоколом I к Женевским конвенциям 1949 года. В ее мандат входит установление фактов серьезных нарушений международного гуманитарного права и содействие восстановлению уважения к нему.
Избрание Наталии Хендель является свидетельством международного признания украинской правовой экспертизы и важным шагом в укреплении роли Украины в обеспечении соблюдения международного гуманитарного права, особенно в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины. Украина благодарна всем государствам, поддержавшим украинскую кандидатуру