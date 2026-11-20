В Берне, Швейцария, украинская экспертка по международному гуманитарному праву Наталия Хендель избрана в состав Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов (IHFFC) на пятилетний срок (2027–2032 годы), передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Как сообщили в дипведомстве, кандидатура Украины получила поддержку 43 из 70 государств, принявших участие в голосовании, обеспечив избрание уже в первом туре. Это первое избрание украинской кандидатуры в состав Комиссии за 35 лет ее существования.

Международная гуманитарная комиссия по установлению фактов является независимым международным органом, созданным в соответствии с Дополнительным протоколом I к Женевским конвенциям 1949 года. В ее мандат входит установление фактов серьезных нарушений международного гуманитарного права и содействие восстановлению уважения к нему.