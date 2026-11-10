Суддя CAS відвідав москву перед рішенням про повернення росії до міжнародного хокею

Італійський адвокат Джуліо Палермо, який очолював арбітражну колегію Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі про повернення росії до міжнародного хокею, незадовго до ухвалення рішення відвідав москву. Ця поїздка викликала питання щодо неупередженості судді. Про це повідомляє Yle з посиланням на швейцарське видання Inside Paradeplatz, пише УНН.

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За даними журналістів, 22 вересня Палермо виступив на Російській арбітражній конференції в московському готелі. Водночас CAS заздалегідь не знав про його поїздку.

Уже 9 жовтня адвоката призначили головою арбітражної колегії у справі між Федерацією хокею росії та Міжнародною федерацією хокею (IIHF). Згодом CAS одноголосно скасував заборону на участь російських команд у міжнародних змаганнях, визнавши недостатнім обґрунтування ризиків безпеки з боку IIHF.

Як відреагували CAS та сам суддя

У Спортивному арбітражному суді заявили, що Палермо відвідав москву приватно, власним коштом, а його поїздка не була пов'язана з розглядом справи.

У CAS також наголосили, що сторони могли поставити під сумнів незалежність судді після його призначення, однак жодна з них цього не зробила.

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Сам Палермо назвав припущення щодо своєї ролі необґрунтованими та наклепницькими. Він також повідомив, що розглядає можливість судового позову для захисту репутації.

Водночас швейцарські журналісти зазначають, що прямих доказів упередженості судді немає.

CAS наполягає, що оцінював виключно юридичну обґрунтованість рішення IIHF. Практичні умови повернення російських команд до змагань, зокрема можливість їхньої участі в нейтральному статусі, арбітражна колегія не розглядала.

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