Судья CAS посетил Москву перед решением о возвращении России в международный хоккей

$45.320.1250.650.40
ukenru
02:36 • 1062 просмотра
Нового «убийцу «Гераней» испытали в Украине, американский дрон AA Lancer 7 разгоняется до 400 км/ч
01:56 • 3350 просмотра
Украина сможет получить только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, — Рубио
01:16 • 4980 просмотра
Трамп оценил вероятность новой военной операции против Ирана и заявил о поддержке морской блокады арабскими странами
00:16 • 7484 просмотра
российские генералы начали показывать Путину фейковые победы в Украине, смонтированные с помощью ИИ, — FT
23:16 • 10252 просмотра
США предложили Украине гарантии безопасности по принципу НАТО: какие ещё договорённости обсуждают с Россией
22:37 • 10833 просмотра
Прекращение огня в Украине даже не будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби — NYT
21:58 • 10834 просмотра
В Украине планируют установить 1200 мобильных укрытий, Корецкий рассказал, какие города получат их первыми
21:44 • 10045 просмотра
Украинские военные усиливают позиции Украины на переговорах, Зеленский объяснил, каким именно образом
9 ноября, 20:53 • 10677 просмотра
Украинцы предложили снизить предельный возраст службы до 55 лет — что ответил Корецкий
9 ноября, 20:40 • 9748 просмотра
Возвращение декларирования для сотрудников СБУ — Зеленский внес законопроект в Раду
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС, если все страны не согласятся финансировать Украину — FT 9 ноября, 16:57 • 8800 просмотра
Атаки РФ на Трипольскую ТЭС — в Центрэнерго показали последствияPhoto9 ноября, 18:10 • 4898 просмотра
Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди устроили романтическое свидание в Нью-ЙоркеPhoto9 ноября, 19:53 • 3382 просмотра
Соседи рассказали, каким был стрелок из Кракова, убивший 9 человек, и раскрыли неожиданные подробности его жизни22:04 • 3984 просмотра
В Киеве, Житомире, Днепре и Виннице сообщают о мощных толчках, похожих на землетрясение: что известно22:51 • 5136 просмотра
публикации
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины9 ноября, 16:19 • 23806 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-20279 ноября, 15:25 • 25417 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
Эксклюзив
9 ноября, 14:33 • 23963 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов9 ноября, 14:15 • 23169 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 59583 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Астафьева Дарья Викторовна
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Днепр (город)
Иран
Реклама
УНН Lite
Пенелопа Крус объяснила, почему отказалась от жизни в США ради Мадрида и семьи02:05 • 534 просмотра
Покупатели раскритиковали рождественский календарь Ким Кардашьян за 148 долларов и требуют вернуть деньги01:05 • 1042 просмотра
Двух экстремалов запустили из гигантской катапульты в Словении — установлены два рекорда ГиннессаVideo00:05 • 1436 просмотра
Букеровскую премию 2026 года получил 81-летний писатель-фантаст, установивший сразу 2 рекорда23:06 • 1998 просмотра
В Киеве, Житомире, Днепре и Виннице сообщают о мощных толчках, похожих на землетрясение: что известно22:51 • 5268 просмотра
Актуальное
Financial Times
Ил-78
The New York Times
Золото
Фильм

Судья CAS посетил Москву перед решением о возвращении России в международный хоккей

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Джулио Палермо побывал в Москве до назначения председателем коллегии CAS по делу российского хоккея. Прямых доказательств предвзятости нет.

Судья CAS посетил Москву перед решением о возвращении России в международный хоккей

Итальянский адвокат Джулио Палермо, возглавлявший арбитражную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о возвращении России в международный хоккей, незадолго до вынесения решения посетил Москву. Эта поездка вызвала вопросы относительно беспристрастности судьи. Об этом сообщает Yle со ссылкой на швейцарское издание Inside Paradeplatz, пишет УНН.

Детали

По данным журналистов, 22 сентября Палермо выступил на Российской арбитражной конференции в московском отеле. При этом CAS заранее не знал о его поездке.

Уже 9 октября адвоката назначили председателем арбитражной коллегии по делу между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея (IIHF). Впоследствии CAS единогласно отменил запрет на участие российских команд в международных соревнованиях, признав недостаточным обоснование рисков безопасности со стороны IIHF.

Как отреагировали CAS и сам судья

В Спортивном арбитражном суде заявили, что Палермо посетил Москву в частном порядке, за собственный счет, а его поездка не была связана с рассмотрением дела.

В CAS также подчеркнули, что стороны могли поставить под сомнение независимость судьи после его назначения, однако ни одна из них этого не сделала.

россию включили в состав участников молодёжного ЧМ-2027 вместо Норвегии — Украина призвала к бойкоту08.11.26, 18:03 • 5342 просмотра

Сам Палермо назвал предположения относительно своей роли необоснованными и клеветническими. Он также сообщил, что рассматривает возможность подачи иска в суд для защиты репутации.

В то же время швейцарские журналисты отмечают, что прямых доказательств предвзятости судьи нет.

CAS настаивает, что оценивал исключительно юридическую обоснованность решения IIHF. Практические условия возвращения российских команд к соревнованиям, в частности возможность их участия в нейтральном статусе, арбитражная коллегия не рассматривала.

Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира04.11.26, 03:31 • 33011 просмотров

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Швейцария