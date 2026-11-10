Судья CAS посетил Москву перед решением о возвращении России в международный хоккей

Итальянский адвокат Джулио Палермо, возглавлявший арбитражную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о возвращении России в международный хоккей, незадолго до вынесения решения посетил Москву. Эта поездка вызвала вопросы относительно беспристрастности судьи. Об этом сообщает Yle со ссылкой на швейцарское издание Inside Paradeplatz, пишет УНН.

Детали

По данным журналистов, 22 сентября Палермо выступил на Российской арбитражной конференции в московском отеле. При этом CAS заранее не знал о его поездке.

Уже 9 октября адвоката назначили председателем арбитражной коллегии по делу между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея (IIHF). Впоследствии CAS единогласно отменил запрет на участие российских команд в международных соревнованиях, признав недостаточным обоснование рисков безопасности со стороны IIHF.

Как отреагировали CAS и сам судья

В Спортивном арбитражном суде заявили, что Палермо посетил Москву в частном порядке, за собственный счет, а его поездка не была связана с рассмотрением дела.

В CAS также подчеркнули, что стороны могли поставить под сомнение независимость судьи после его назначения, однако ни одна из них этого не сделала.

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Сам Палермо назвал предположения относительно своей роли необоснованными и клеветническими. Он также сообщил, что рассматривает возможность подачи иска в суд для защиты репутации.

В то же время швейцарские журналисты отмечают, что прямых доказательств предвзятости судьи нет.

CAS настаивает, что оценивал исключительно юридическую обоснованность решения IIHF. Практические условия возвращения российских команд к соревнованиям, в частности возможность их участия в нейтральном статусе, арбитражная коллегия не рассматривала.

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