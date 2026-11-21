Швейцарія винесе на референдум питання про послаблення обмежень на експорт зброї
Київ • УНН
29 листопада швейцарці голосуватимуть за пом’якшення правил експорту зброї. Навіть схвалення змін не гарантує її постачання Україні.
У Швейцарії 29 листопада відбудеться референдум щодо пом’якшення обмежень на експорт зброї та військового обладнання власного виробництва. Дискусія навколо змін до законодавства загострила суперечки про нейтралітет країни, які тривають від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Наприкінці минулого року парламент Швейцарії вніс зміни до Закону про військові матеріали. Однак противники поправок оскаржили рішення та домоглися проведення референдуму.
За результатами останніх опитувань, зміни підтримують 49% виборців. Перевага прихильників не перевищує трьох відсоткових пунктів, тому результати голосування залишаються невизначеними.
Поправки передбачають скасування вимоги, за якою країни-покупці повинні отримувати дозвіл Швейцарії на передачу придбаної у неї зброї третім державам. Також закон визначатиме перелік держав-партнерів, які зможуть купувати швейцарське озброєння навіть під час збройних конфліктів.
Противники змін побоюються, що після скасування обмежень Швейцарія втратить контроль над кінцевим призначенням своєї зброї. Зокрема, вона може потрапити до авторитарних режимів або терористичних угруповань.
Авторитарні режими та диктатори по всьому світу отримають від цього вигоду, а швейцарську зброю використовуватимуть у конфліктах, де цього точно не хотіли б бачити
Водночас оборонна промисловість країни підтримує пом’якшення правил. Представники галузі стверджують, що чинні обмеження шкодять бізнесу та не дозволяють повною мірою скористатися зростанням оборонних витрат у Європі.
Нові правила також підтримує уряд Швейцарії. Там наголошують, що сильна оборонна промисловість, інтегрована у глобальні ланцюги постачання, необхідна для національної безпеки.
Поправка дозволить швейцарській промисловості залишатися частиною складних ланцюгів постачання за участю Сполучених Штатів, що наразі неможливо. Така інтеграція є важливою з міркувань зовнішньої політики та безпеки
Як це пов’язано з Україною
Питання експорту зброї стало особливо гострим після початку повномасштабної війни росії проти України. Чинні правила Швейцарії забороняють постачати озброєння країнам, залученим до збройних конфліктів.
Через це країна блокувала передачу Україні зброї швейцарського виробництва. Зокрема, у 2023 році Швейцарія заборонила державній компанії Ruag AG продати Німеччині майже 100 танків, які Берлін планував відремонтувати та передати Україні.
Водночас навіть ухвалення змін не означатиме автоматичного дозволу на постачання зброї Україні. Швейцарія зберігає ембарго проти росії, а передача озброєння Києву, за оцінкою авторів матеріалу, забезпечила б Україні військову перевагу, що суперечить швейцарському трактуванню нейтралітету.
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