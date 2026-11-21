В Швейцарии 29 ноября состоится референдум по вопросу смягчения ограничений на экспорт оружия и военного оборудования собственного производства. Дискуссия вокруг изменений в законодательстве обострила споры о нейтралитете страны, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В конце прошлого года парламент Швейцарии внёс изменения в Закон о военных материалах. Однако противники поправок оспорили решение и добились проведения референдума.

Согласно результатам последних опросов, изменения поддерживают 49% избирателей. Преимущество сторонников не превышает трёх процентных пунктов, поэтому результаты голосования остаются неопределёнными.

Поправки предусматривают отмену требования, согласно которому страны-покупатели должны получать разрешение Швейцарии на передачу приобретённого у неё оружия третьим государствам. Также закон будет определять перечень государств-партнёров, которые смогут покупать швейцарское вооружение даже во время вооружённых конфликтов.

Противники изменений опасаются, что после отмены ограничений Швейцария потеряет контроль над конечным назначением своего оружия. В частности, оно может попасть к авторитарным режимам или террористическим группировкам.

Авторитарные режимы и диктаторы по всему миру получат от этого выгоду, а швейцарское оружие будут использовать в конфликтах, где его точно не хотели бы видеть - заявил депутат от Социал-демократической партии Фабиан Молина.

В то же время оборонная промышленность страны поддерживает смягчение правил. Представители отрасли утверждают, что действующие ограничения вредят бизнесу и не позволяют в полной мере воспользоваться ростом оборонных расходов в Европе.

Новые правила также поддерживает правительство Швейцарии. Там подчёркивают, что сильная оборонная промышленность, интегрированная в глобальные цепочки поставок, необходима для национальной безопасности.

Поправка позволит швейцарской промышленности оставаться частью сложных цепочек поставок с участием Соединённых Штатов, что в настоящее время невозможно. Такая интеграция важна с точки зрения внешней политики и безопасности - заявили в правительстве.

Как это связано с Украиной

Вопрос экспорта оружия стал особенно острым после начала полномасштабной войны россии против Украины. Действующие правила Швейцарии запрещают поставлять вооружение странам, участвующим в вооружённых конфликтах.

Из-за этого страна блокировала передачу Украине оружия швейцарского производства. В частности, в 2023 году Швейцария запретила государственной компании Ruag AG продать Германии почти 100 танков, которые Берлин планировал отремонтировать и передать Украине.

В то же время даже принятие изменений не будет означать автоматического разрешения на поставки оружия Украине. Швейцария сохраняет эмбарго против россии, а передача вооружения Киеву, по оценке авторов материала, обеспечила бы Украине военное преимущество, что противоречит швейцарскому толкованию нейтралитета.

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