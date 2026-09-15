Украина успешно испытала ещё один перехватчик российских реактивных дронов - Зеленский
Киев • УНН
Украина успешно испытала ещё один перехватчик и поразила им "шахед". Управление системой ещё требует доработки.
Сегодня, 15 сентября, президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый об успешном испытании еще одного перехватчика беспилотников. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Сегодня был доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о новом шаге наших производителей: состоялось успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. «Шахед» был успешно поражен, но необходимо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работа продолжается — еще нужно время. Благодарю разработчиков за активность
Зеленский отметил, что во время доклада также говорили о дальнейших военных операциях и дальнобойных ударах, в частности вместе с министром обороны Евгением Хмарой и Главнокомандующим определили следующие приоритетные цели, необходимые для этого средства и подготовку.
Результаты дальнобойного воздействия на российскую нефтяную основу войны достаточно весомые, и именно это добавляет необходимого потенциала дипломатии
Он добавил, что Украина готова предпринимать свои деэскалационные шаги, но партнеры должны обеспечить честность России в реализации ее зеркальных шагов в отношении критической инфраструктуры.
Напомним
14 сентября Зеленский заявил об ускорении разработки и испытаний новых перехватчиков дронов. Финансирование работы уже обеспечено.
Зеленский: цель — тысяча дронов для дальних ударов по россии в день28.08.26, 19:50 • 6140 просмотров