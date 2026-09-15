Украина успешно испытала ещё один перехватчик российских реактивных дронов - Зеленский

Сегодня, 15 сентября, президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый об успешном испытании еще одного перехватчика беспилотников. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня был доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о новом шаге наших производителей: состоялось успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. «Шахед» был успешно поражен, но необходимо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работа продолжается — еще нужно время. Благодарю разработчиков за активность — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что во время доклада также говорили о дальнейших военных операциях и дальнобойных ударах, в частности вместе с министром обороны Евгением Хмарой и Главнокомандующим определили следующие приоритетные цели, необходимые для этого средства и подготовку.

Результаты дальнобойного воздействия на российскую нефтяную основу войны достаточно весомые, и именно это добавляет необходимого потенциала дипломатии — написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина готова предпринимать свои деэскалационные шаги, но партнеры должны обеспечить честность России в реализации ее зеркальных шагов в отношении критической инфраструктуры.

Напомним

14 сентября Зеленский заявил об ускорении разработки и испытаний новых перехватчиков дронов. Финансирование работы уже обеспечено.

Зеленский: цель — тысяча дронов для дальних ударов по россии в день