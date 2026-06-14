В Черновцах вандалы разрушили кинотеатр под открытым небом фестиваля «Миколайчук OPEN»

В Черновцах неизвестные якобы целенаправленно разрушили локацию летнего кинотеатра под открытым небом, которую открыли недавно. Сейчас инцидент расследует полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу фестиваля зрительского кино "Миколайчук OPEN".

По словам организаторов фестиваля зрительского кино, летний кинотеатр разрушили намеренно.

Сегодня утром наша локация Летнего кинотеатра под открытым небом, которую мы открыли только вчера, была разрушена. Это произошло намеренно. Сейчас в парке Октябрьский работает полиция. Но самураи не сдаются

Впрочем, несмотря на повреждение локации, фестиваль продолжит работу по запланированному графику.

Все показы и события пройдут по расписанию. Ждем вас на наших локациях для просмотра фильмов, обсуждений и профессиональных событий. Потому что украинскому кино — быть. Несмотря ни на что!