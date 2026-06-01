В Черновцах мужчина упал в коллекторную яму и просидел там пять дней без еды и воды

В Черновцах мужчина упал в коллекторную яму и просидел там 5 дней без еды и воды. Спасатели достали его с помощью спецснаряжения и передали медикам, передает УНН.

В Черновцах мужчина 1993 года рождения упал в коллекторную яму и, по его словам, просидел там 5 дней без еды и воды! Его крики о помощи услышал случайный прохожий и вызвал спасателей — говорится в сообщении.

Детали

Черновчанин не заметил, что люк отсутствует, и упал в яму глубиной более 3 метров, откуда самостоятельно выбраться было невозможно.

Специалисты группы аварийно-спасательных работ с помощью специального снаряжения подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Его госпитализировали.

