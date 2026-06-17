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От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в Черновцах

Киев • УНН

 • 2298 просмотра

Черновцы приглашают в Резиденцию ЮНЕСКО, аптеку-музей и на пешеходную улицу Кобылянской. Также в подборке представлены скансен, органный зал и ботсад.

От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в Черновцах

Черновцы называют одним из самых атмосферных городов Украины. Здесь старинная архитектура гармонично сочетается с многокультурной историей, а почти каждая улица скрывает собственные легенды. УНН подготовил для вас подборку локаций, которые помогут увидеть Черновцы с разных ракурсов.

Улица Ольги Кобылянской

Ни одно путешествие в Черновцы не обходится без прогулки по улице Ольги Кобылянской. Это главная пешеходная артерия города, которая давно стала его туристической визитной карточкой. Старинные дома сохраняют черты различных архитектурных стилей и напоминают о временах Австро-Венгерской империи. Здесь расположены десятки уютных кофейни, ресторанов и небольших магазинов. Именно на этой улице лучше всего чувствуется неспешный ритм Черновцов. Туристы часто называют ее одной из самых красивых пешеходных улиц Украины. Также существует легенда, что брусчатку на этой улице мыли с мылом несколько раз в день, а затем еще и  подметали розовыми букетами. Кроме того, полицейские следили, чтобы каждый, кто направлялся на Кобылянскую, вытирал обувь, и именно поэтому на улице установлена скульптура дворника с розами в руках.

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации

Этот архитектурный памятник является одним из самых известных туристических объектов Черновцов. Здание возвели во второй половине XIX века по проекту архитектора Йозефа Главки. Сегодня здесь расположен Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Комплекс внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что только подчеркивает его ценность. Посетителей впечатляют величественные фасады, просторные внутренние дворики и ухоженные зеленые территории. Особого внимания заслуживает Красный зал, который считается одной из самых красивых аудиторий Украины.

Черновицкий скансен

Для тех, кто хочет больше узнать об истории и традициях Буковины, отличным выбором станет музей под открытым небом. На его территории собраны аутентичные жилые и хозяйственные постройки разных районов края. Здесь можно увидеть старинные хаты, деревянную церковь, кузницу и ветряную мельницу. Каждый объект помогает лучше понять, как жили буковинцы более века назад. Атмосферу дополняют живописные пейзажи и обилие зелени. Кроме того, в течение года на территории музея часто проходят фестивали, ярмарки и культурные мероприятия.

Музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской

Здание театра является настоящим украшением центральной части города. Оно привлекает внимание не только архитектурой, но и богатой культурной историей. Театр был возведен в начале ХХ века и сохранил свой изысканный вид до наших дней. Перед ним расположена Театральная площадь, которую часто называют одной из самых красивых в Черновцах. Здесь любят встречаться местные жители и прогуливаться туристы.

Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко

Парк является одним из самых популярных мест для отдыха среди черновчан. Просторные аллеи и большое количество деревьев создают комфортные условия для прогулок в любое время года. Здесь можно найти аттракционы, спортивные площадки и уютные уголки для отдыха, а для семей с детьми парк станет отличным вариантом проведения выходного дня. В теплое время года здесь часто проходят концерты, фестивали и различные городские мероприятия. Особую атмосферу месту придает центральный фонтан.

Органный зал

Одно из самых интересных архитектурных сооружений Черновцов сегодня известно как органный зал. Когда-то это был армянский костел, сохранивший свою уникальную архитектуру и атмосферу. Внутри установлен большой орган, звучание которого привлекает ценителей классической музыки из разных регионов Украины. Концерты здесь проходят регулярно и собирают полные залы слушателей. Интерьер сооружения впечатляет изысканными деталями и высокими сводами, поэтому даже короткий визит позволит почувствовать особое настроение этого места.

Ботанический сад

Любителям природы стоит выделить время для посещения ботанического сада Черновицкого университета. Это один из старейших ботанических садов Украины, где собраны сотни видов растений. Его территория поражает разнообразием цветов, декоративных деревьев и редких растений. Особенно красиво здесь весной и осенью, когда сад наполняется яркими красками. Это место прекрасно подходит для неспешных прогулок и фотосессий. Посетители могут не только отдохнуть, но и узнать больше о растительном мире Буковины. Ботанический сад станет хорошей альтернативой шумным туристическим маршрутам.

Аптека-музей

Среди необычных туристических объектов Черновцов стоит выделить аптеку-музей. Она знакомит посетителей с историей развития фармацевтического дела на Буковине. В помещении сохранились аутентичная мебель и предметы начала прошлого века. Экспозиция содержит десятки приборов и сосудов, которые использовались для изготовления лекарств, а посетители могут увидеть, как работали аптекари более ста лет назад. К слову, заведение и сегодня продолжает выполнять функции аптеки.

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Алла Киосак

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