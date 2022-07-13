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Подготовка к отопительному сезону: как остаться с теплом и подготовить жилье

Подготовка к отопительному сезону: как остаться с теплом и подготовить жилье

Киев • УНН

 • 379539 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В следующем отопительном сезоне вопрос будет стоять не в стоимости услуги, а в возможности бесперебойной подачи тепла. Об этом в комментарии УНН рассказали в Ассоциации "Энергоэффективные города Украины".

Цитата

«Ситуация развивается так, что вопрос стоит не в цене услуги, а в ее безопасности и возможности предоставлять эту услугу. Но эта безопасность снабжения будет стоить очень дорого, нужно это принять. Кроме того, в разных населенных пунктах, регионах ситуация будет сильно отличаться. Ведь есть города с централизованными системами теплоснабжения с большим количеством небольших котельных, а есть те, которые имеют одну централизованную ТЭЦ, которая находится в зоне риска. Ибо попасть ракетой в 10-15 маленьких котельных сложнее, чем в одну большую», – отметили в Ассоциации.

Детали

Кроме того, централизованная система имеет возможность перевода газа на твердотопливные котлы, в случае необходимости. А наличие резервных источников теплоснабжения способно повысить устойчивость системы в целом.

«У нас на многих ТЭЦ и котельных были резервные хозяйства, где стояли горелки на мазут, которые в случае чего смогут давать тепло. Городам нужно проверить, есть ли эти системы, и попытаться максимально их восстановить. Также стоит подумать о наличии какого-то фонда небольшого резервного количества контейнерных котельных, которые можно будет быстро использовать при возникновении каких-либо проблем. Эти котельные можно иметь на местных видах топлива, например, на щепе или паллетах. Но это топливо надо закупить и иметь где хранить», – сообщили в Ассоциации.

На уровне частных домов тоже важно обеспечить нормальную регулировку, проверить все задвижки. Что касается утепления многоквартирного дома, то здесь жильцам стоит объединяться и решать вопросы энергосбережения совместно, а не индивидуально. В том числе и по утеплению стен.

«Утепление одной квартиры не несет особого смысла, потому что как правило это делается неподходящими материалами, оно не держится. Соседи могут производить утепление из другого материала, оно разное по толщине. Тогда появляются трещины и грибки в стене. Лучше утеплить весь дом вместе, обеспечить нормальную толщину материала и иметь нормально обеспеченную теплоизоляцию всего дома. Фонд энергоэффективности ранее предоставлял финансирование под такие вещи. Я бы советовал туда обратиться и уточнить, принимают ли они заявки сейчас. Однако есть проблема, что пока они примут решение, то к зиме уже можно не успеть это сделать. Но в целом, безусловно, утепление наружной стены имеет смысл и дает эффект», – говорят в Ассоциации.

Как подготовить квартиру к зимнему сезону?

  • окна со стеклопакетом обладают большей энергоэффективностью, чем деревянные. Так что если есть возможность замены, стоит беспокоиться об этом заранее. Если окна со стеклопакетами установлены, резиновые уплотнители протереть влажной тряпкой со специальным средством для этих целей, чтобы они сохраняли свою эластичность.
  • если окна деревянные, проверьте наличие всех стяжек и убедитесь, что переплеты крепко прижаты друг к другу. Стекло должно быть целым. Если есть трещины, а заменить невозможно – смажьте трещину бесцветным лаком, а после высыхания проклейте скотчем. Утеплить окно можно разными прокладками на клейкой основе.
  • закрывать окна лучше шторами из плотного материала. Однако радиаторы отопления должны быть открыты, чтобы не препятствовать прохождению тепла в помещение. Если есть возможность – повесьте жалюзи. Они также будут препятствовать поступлению холодного воздуха от стекла.
  • часть тепла теряется через стену за радиатором отопления. Предотвратить это может теплоотражающий экран. Это может быть слой фольги с утеплителем разной толщины. Для его установки нужно осторожно продвинуть утеплитель между батареей и стеной, расправить равномерно, а края закрепить клейкой лентой, скобами или клеем.
  • влажность воздуха в помещении тоже играет роль. Если в квартире слишком сухо, то для ощущения комфорта человеку нужна более высокая температура, чем когда влажность в норме. Удобной для человека считается влажность в пределах 40-65%. Можно приобрести гигрометр, который будет измерять этот показатель, и увлажнитель воздуха.

Напомним

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что к следующему отопительному сезону нужно подготовиться "по-взрослому", в частности, внедряя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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