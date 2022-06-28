До опалювального сезону в уряді закликали готуватися "по-дорослому"

Міністр закликав українців ставитись максимально дбайливо до збереження тепла в оселях цієї зими.

Цитата

"Ми повинні припинити регулювати температуру в помешканнях відкриттям вікон та підготуватись «по-дорослому» до наступного опалювального сезону. Зокрема, впроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під’їздами тощо", — наголосив Чернишов.

Деталі

Зі слів міністра, наразі є "багато викликів, адже у нас є зруйнована критична інфраструктура". "Зокрема зазнали руйнувань або пошкоджень 331 котельня, зруйновані три підприємства теплокомуненерго у містах Охтирка, Кременчук та Чернігів. Ми повинні відновити їх до початку опалювального сезону, і ми налаштовані це зробити. Уже розроблені плани з відновлення цих підприємств, роботи ведуться", — зазначив Чернишов.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна розпочала підготовку до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими.

Чернишов повідомляв, що опалювальний сезон 2022-2023 в Україні розпочнеться вчасно, але потрібно відвикати від відчинених вікон взимку.

Раніше Кабінет міністрів України створив штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років під час воєнного стану.

Україна звершила опалювальний сезон із майже 9 млрд кубометрів газу у підземних сховищах. До кінця жовтня маємо накопити у ПСГ близько 17 млрд кубометрів газу.