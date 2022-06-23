Без відчинених вікон взимку: у Кабміні розповіли про майбутній опалювальний сезон

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"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне – ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови. Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю", – заявив Чернишов.

За його словами, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Головне завдання, на думку міністра, - забезпечити безперервність тепла.

Нагадаємо

Україна звершила опалювальний сезон із майже 9 млрд кубометрів газу у підземних сховищах. До кінця жовтня маємо накопити у ПСГ близько 17 млрд кубометрів газу.

Кабінет міністрів України створив штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років під час воєнного стану.