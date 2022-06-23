Без открытых окон зимой: в Кабмине рассказали о предстоящем отопительном сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Отопительный сезон 2022-2023 в Украине начнется вовремя, но людей призвали отвыкать от открытых окон зимой. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в Facebook, передает УНН.
Детали
"Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное – мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу", – заявил Чернышев.
По его словам, оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Главная задача, по мнению министра, – обеспечить непрерывность тепла.
Напомним
Украина завершила отопительный сезон из почти 9 млрд кубометров газа в подземных хранилищах. До конца октября должны накопить в ПХГ около 17 млрд кубометров газа.
Кабинет министров Украины создал штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов во время военного положения.