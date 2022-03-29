Україна завершує опалювальний сезон із 9 млрд куб. м газу у ПСГ. До жовтня потрібно накопити близько 17 млрд - Макогон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Україна звершує опалювальний сезон із майже 9 млрд кубометрів газу у підземних сховищах. До кінця жовтня маємо накопити у ПСГ близько 17 млрд кубометрів газу. Про це під час телемарафону повідомив голова “Оператора ГТС України” Сергій Макогон, передає УНН.
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"Фактично ми можемо вже сказати, що опалювальний сезон у нас закінчився. В ПСГ у нас майже 9 мільярдів кубічних метрів газу. Це дуже такий хороший результат. Але я вважаю, що нам потрібно думати про наступну зиму. Треба накопичити до кінця жовтня близько 17 мільярдів кубічних метрів газу", - сказав Макогон.
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Він також зазначив, що ситуація із заповненням ПСГ буде складна, зважаючи на існуючу вартість газу на зовнішніх ринках.
"Але я вважаю, що ми можемо це зробити", - резюмував Макогон.
Раніше
У Нафтогазі повідомили, що в українських ПСГ знаходиться 9,5 млрд кубометрів газу.