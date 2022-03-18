В українських ПСГ знаходиться 9,5 млрд кубометрів газу - Нафтогаз
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Газу в українських підземних сховищах достатньо, щоб забезпечити потреби населення. Про це у п’ятницю на брифінгу заявив очільник НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, пише УНН.
Цитата
“Ми забезпечили достатні запаси газу, у нас немає проблем з ресурсом газу для забезпечення потреб населення. Проблеми є тільи з інфраструктурою, яку навмисне руйнує російський агресор. Щодо ресурсу газу, у нас зараз газу в підземках майже 9,5 млрд. Цього більш ніж достатньо для того, щоб забезпечити потреби українців в теплі”, - заявив Вітренко.
Деталі
З його слів, українські тепловики забезпечують безперебійну роботу підприємств теплокомуненерго.
“Навіть на окупованих територіях, в ситуаціях де ведуться активні бойові дії, чисельні приклади коли пошкоджується обладнання, пошкоджуються мережі, пошкоджуються котли, люди під кулями виходять і за добу – дві доби відновлюють теплопостачання”, - розповів він.
Нагадаємо
Як писав УНН, через значне пошкодження електричних мереж у зонах бойових дій Оператор ГТС України (ОГТСУ) терміново встановлює комплекти з сонячних панелей на газорозподільних станціях (ГРС) для забезпечення їх резервного живлення.