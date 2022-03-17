ГТС України встановлює комплекти з сонячних панелей на газорозподільні станції для забезпечення резервного живлення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Через значне пошкодження електричних мереж у зонах бойових дій Оператор ГТС України (ОГТСУ) терміново встановлює комплекти з сонячних панелей на газорозподільних станціях (ГРС) для забезпечення їх резервного живлення. Про це інформує Телеграм-канал відомства, пише УНН.
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Першочергове завдання проекту — забезпечити газорозподільні стації додатковими джерелами електроенергії, для того, щоб вони могли безперебійно виконувати всі свої функції та забезпечувати газом населення у відповідних регіонах.
Вдень сонячна панель буде забезпечувати електроенергією вимірювальні комплекси і заряджати акумулятор. У нічний час комплекс живиться від акумулятора. Використовується те обладнання, яке вже є в наявності на складах у постачальників в Україні. Монтаж та наладка обладнання здійснюється самостійно — силами фахівців Оператор ГТС.
Цитата
“Ми планували реалізацію цього проекта ще до війни, як одну з ініціатив для оптимізації споживання енергетичних ресурсів.
Тепер, коли електромережі України потерпають від постійних обстрілів ворога, це необхідність, щоб газорозподільні станції мали автономні варіанти живлення та могли виконувати свої функції”, - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.
Додамо
4 березня повідомлялося, що через обстріли з боку російської армії 13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України залишаються відключеними.