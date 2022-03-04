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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53663 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 108457 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 140989 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 192165 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 187312 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 179907 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 153942 перегляди

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13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України залишаються відключеними через обстріли ворога

13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України залишаються відключеними через обстріли ворога

Київ • УНН

 • 118302 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Станом на 4 березня через обстріли з боку російської армії залишаються відключеними 13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України. Про це УНН інформує з посиланням на ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) в Telegram.

Деталі

Без газопостачання знаходяться десятки міст та селищ України з сотнями тисяч споживачів - Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенськ, частина Чернігова, Ізюм, Бражківка, Сиротино, Краснопопівка, Донське, Новотроїцьке, Пристань, Олешки та багато інших на лінії вогню. Критична ситуація у м. Щастя. На межі зупинки газопостачання до м. Торецьк (ГРС Дзержинськ), вже зупинені у зв'язку з обстрілами газорозподільної інфраструктури котельна та хлібозавод.

Сьогодні вночі через потрапляння снаряду було пошкоджено побутову нитку газогону біля м. Северодонецьк, в місті також припинено газопостачання.

"Атаки на критичну інфраструктуру України продовжуються. Окупаційні війська створюють гуманітарну катастрофу в містах України.

Співробітники ОГТСУ продовжують героїчно нести свою трудову вахту, та за першої нагоди відновлюють подачу газу, там, де це можливо. Транспортування газу магістральними газогонами відбувається відносно стабільно з урахуванням ситуації", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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