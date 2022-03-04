13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України залишаються відключеними через обстріли ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Станом на 4 березня через обстріли з боку російської армії залишаються відключеними 13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України. Про це УНН інформує з посиланням на ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) в Telegram.
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Без газопостачання знаходяться десятки міст та селищ України з сотнями тисяч споживачів - Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенськ, частина Чернігова, Ізюм, Бражківка, Сиротино, Краснопопівка, Донське, Новотроїцьке, Пристань, Олешки та багато інших на лінії вогню. Критична ситуація у м. Щастя. На межі зупинки газопостачання до м. Торецьк (ГРС Дзержинськ), вже зупинені у зв'язку з обстрілами газорозподільної інфраструктури котельна та хлібозавод.
Сьогодні вночі через потрапляння снаряду було пошкоджено побутову нитку газогону біля м. Северодонецьк, в місті також припинено газопостачання.
"Атаки на критичну інфраструктуру України продовжуються. Окупаційні війська створюють гуманітарну катастрофу в містах України.
Співробітники ОГТСУ продовжують героїчно нести свою трудову вахту, та за першої нагоди відновлюють подачу газу, там, де це можливо. Транспортування газу магістральними газогонами відбувається відносно стабільно з урахуванням ситуації", - йдеться в повідомленні.