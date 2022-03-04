13 газораспределительных станций Оператора ГТС Украины остаются отключенными из-за обстрелов врага

Детали

Без газоснабжения находятся десятки городов и поселков Украины с сотнями тысяч потребителей - Ирпень, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенск, часть Чернигова, Изюм, Бражковка, Сиротино, Червонопоповка, Донское, Новотроицкое, Пристань, Олешки и много других на линии огня. Критическая ситуация в г. Счастье. На грани остановки газоснабжения в г. Торецк (ГРС Дзержинск), уже остановлены в связи с обстрелами газораспределительной инфраструктуры котельная и хлебозавод.

Сегодня ночью из-за попадания снаряда была повреждена бытовая нить газопровода возле г. Северодонецк, в городе также прекращено газоснабжение.

"Атаки на критическую инфраструктуру Украины продолжаются. Оккупационные войска создают гуманитарную катастрофу в городах Украины.

Сотрудники ОГТСУ продолжают героически нести свою трудовую вахту, и при первой возможности возобновляют подачу газа, там, где это возможно. Транспортировка газа магистральными газопроводами происходит относительно стабильно с учетом ситуации", - говорится в сообщении.