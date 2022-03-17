ГТС Украины устанавливает комплекты из солнечных панелей на газораспределительные станции для обеспечения резервного питания

Детали

Первоочередная задача проекта — обеспечить газораспределительные станции дополнительными источниками электроэнергии, для того, чтобы они могли бесперебойно выполнять все свои функции и обеспечивать газом население в соответствующих регионах.

Днем солнечная панель будет обеспечивать электроэнергией измерительные комплексы и заряжать аккумулятор. В ночное время комплекс питается от аккумулятора. Используется то оборудование, которое уже есть в наличии на складах у поставщиков в Украине. Монтаж и наладка оборудования осуществляется самостоятельно силами специалистов оператора ГТС.

Цитата

“Мы планировали реализацию этого проекта еще до войны, как одну из инициатив для оптимизации потребления энергетических ресурсов.

Теперь, когда электросети Украины страдают от постоянных обстрелов врага, это необходимость, чтобы газораспределительные станции имели автономные варианты питания и могли выполнять свои функции”, - отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Добавим

4 марта сообщалось, что из-за обстрелов со стороны российской армии 13 газораспределительных станций Оператора ГТС Украины остаются отключенными.