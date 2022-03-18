В украинских ПХГ находится 9,5 млрд кубометров газа - Нафтогаз

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“Мы обеспечили достаточные запасы газа, у нас нет проблем с ресурсом газа для обеспечения потребностей населения. Проблемы есть только с инфраструктурой, которую умышленно разрушает российский агрессор. Что касается ресурса газа, у нас сейчас газа в подземках почти 9,5 млрд. Этого более чем достаточно для того, чтобы обеспечить потребности украинцев в тепле”, - заявил Витренко.

Детали

С его слов, украинские тепловики обеспечивают бесперебойную работу предприятий теплокоммунэнерго.

“Даже на оккупированных территориях, в ситуациях, где ведутся активные боевые действия, многочисленные примеры когда повреждается оборудование, повреждаются сети, повреждаются котлы, люди под пулями выходят и за сутки - двое суток восстанавливают теплоснабжение”, - рассказал он.

Напомним

Как писал УНН, из-за значительного повреждения электрических сетей в зонах боевых действий Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) срочно устанавливает комплекты из солнечных панелей на газораспределительных станциях (ГРС) для обеспечения их резервного питания.