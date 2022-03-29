Украина завершает отопительный сезон с 9 млрд куб. м газа в ПХГ. К октябрю нужно накопить около 17 млрд - Макогон
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украина совершает отопительный сезон с почти 9 млрд кубометров газа в подземных хранилищах. До конца октября должны накопить в ПХГ около 17 млрд кубометров газа. Об этом во время телемарафона сообщил глава “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон, передает УНН.
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"Фактически, мы можем уже сказать, что отопительный сезон у нас закончился. В ПХГ у нас почти 9 миллиардов кубических метров газа. Это очень такой хороший результат. Но я считаю, что нам нужно думать о следующей зиме. Надо накопить до конца октября около 17 миллиардов кубических метров газа", - сказал Макогон.
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Он также отметил, что ситуация с заполнением ПХГ будет сложная, в связи с существующей стоимостью газа на внешних рынках.
"Но я считаю, что мы можем это сделать", - резюмировал Макогон.
Ранее
В Нафтогазе сообщили, что в украинских ПХГ находится 9,5 млрд кубометров газа.