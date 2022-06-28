К отопительному сезону в правительстве призвали готовиться "по-взрослому"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. К следующему отопительному сезону нужно подготовиться "по-взрослому", в частности, внедряя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами. Об этом заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, которого цитируют в Минрегионе, пишет УНН.
Министр призвал украинцев относиться максимально бережно к сохранению тепла в домах этой зимой.
Цитата
"Мы должны прекратить регулировать температуру в помещениях открытием окон и подготовиться «по-взрослому» к следующему отопительному сезону. В частности, внедряя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и т.д.", — подчеркнул Чернышев.
Детали
По словам министра, сейчас есть "много вызовов, ведь у нас есть разрушенная критическая инфраструктура". "В частности претерпели разрушений или повреждений 331 котельная, разрушены три предприятия теплокоммунэнерго в городах Ахтырка, Кременчуг и Чернигов. Мы должны восстановить их до начала отопительного сезона, и мы настроены это сделать. Уже разработаны планы по восстановлению этих предприятий, работы ведутся", — отметил Чернышев.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина начала подготовку к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой.
Чернышев сообщал, что отопительный сезон 2022-2023 в Украине начнется вовремя, но нужно отвыкать от открытых окон зимой.
Ранее Кабинет министров Украины создал штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов во время военного положения.
Украина завершила отопительный сезон с почти 9 млрд кубометров газа в подземных хранилищах. До конца октября должны накопить в ПХГ около 17 млрд кубометров газа.