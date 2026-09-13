Экс-министр армии США назвал технологии шансом Украины одолеть РФ
Киев • УНН
Дэн Дрисколл заявил, что инновации могут дать Украине преимущество над Россией. Он назвал DELTA более сильной, чем технологии армии США.
В ведении войны России против Украины наступил переломный момент, и технологическое преимущество даст Украине шанс одолеть РФ. Об этом заявил бывший министр армии США Ден Дрисколл, сообщает УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
По словам Дрисколла, ведение войны сейчас проходит через переломный этап: даже самые мощные армии мира не успевают за темпом и масштабом инноваций, которые диктует современное поле боя.
У Украины будет невероятная возможность опередить россиян, превзойти их в инновациях и наладить партнёрские отношения так, чтобы разгромить их
Он подчеркнул, что украинская система DELTA объединяет информацию с радаров, сенсоров и данные военнослужащих, позволяя командованию получать более полную картину поля боя. По его словам, "платформа превосходит любую технологию, которой в настоящее время располагают американские военные".
Напомним
Канада планирует передавать Украине треть всех беспилотников, которые будут производиться в стране, на фоне масштабного расширения канадского производства дронов.
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