Экс-министр армии США назвал технологии шансом Украины одолеть РФ

В ведении войны России против Украины наступил переломный момент, и технологическое преимущество даст Украине шанс одолеть РФ. Об этом заявил бывший министр армии США Ден Дрисколл, сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

По словам Дрисколла, ведение войны сейчас проходит через переломный этап: даже самые мощные армии мира не успевают за темпом и масштабом инноваций, которые диктует современное поле боя.

У Украины будет невероятная возможность опередить россиян, превзойти их в инновациях и наладить партнёрские отношения так, чтобы разгромить их - сказал Дрисколл.

Он подчеркнул, что украинская система DELTA объединяет информацию с радаров, сенсоров и данные военнослужащих, позволяя командованию получать более полную картину поля боя. По его словам, "платформа превосходит любую технологию, которой в настоящее время располагают американские военные".

Напомним

Канада планирует передавать Украине треть всех беспилотников, которые будут производиться в стране, на фоне масштабного расширения канадского производства дронов.

В США опасаются передавать Украине технологию Patriot из-за возможного её попадания в РФ