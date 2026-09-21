У Генштабі розповіли, скільки окупантів та їх техніки знищили ЗСУ протягом доби

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще близько 1660 військових, 75 артилерійських систем та 1728 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 519 650 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

З 24 лютого 2022 року українські сили також знищили 12 361 російський танк, 25 365 бойових броньованих машин та 50 142 артилерійські системи.

Крім того, втрати противника становлять 2149 РСЗВ, 1662 засоби ППО, 442 літаки, 356 гелікоптерів та 527 693 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Втрати росії за добу

За останню добу російські війська втратили 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО та 17 наземних робототехнічних комплексів.

Також Сили оборони знищили 1728 БпЛА, 516 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 13 одиниць спеціальної техніки.

Від початку повномасштабної війни втрати росії також становлять 5111 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 151 861 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 4729 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються.

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