В Генштабе рассказали, сколько оккупантов и их техники уничтожили ВСУ в течение суток

За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 1660 военнослужащих, 75 артиллерийских систем и 1728 беспилотников оперативно-тактического уровня. Общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 519 650 человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

С 24 февраля 2022 года украинские силы также уничтожили 12 361 российский танк, 25 365 боевых бронированных машин и 50 142 артиллерийские системы.

Кроме того, потери противника составляют 2149 РСЗО, 1662 средства ПВО, 442 самолёта, 356 вертолётов и 527 693 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Потери России за сутки

За последние сутки российские войска потеряли 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 3 средства ПВО и 17 наземных робототехнических комплексов.

Также Силы обороны уничтожили 1728 БпЛА, 516 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 13 единиц специальной техники.

С начала полномасштабной войны потери России также составляют 5111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки, 151 861 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 4729 единиц специальной техники. Данные уточняются.

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