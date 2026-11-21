Украинские OSINT- и киберисследователи разоблачили вероятные попытки российской военной разведки влиять на протестное движение во Франции. Совместное расследование InformNapalm, 256 Cyber Assault Division и Ukrainian Militant привлекло внимание ведущих французских СМИ и экспертов по информационной безопасности. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, пишет УНН.

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Материал о вероятных операциях российских агентов опубликовали на 13 языках. Через 10 дней после выхода расследования его начали освещать французские телеканалы, газеты и радиостанции.

В частности, о разоблачении рассказали Le Parisien, BFMTV, TV5MONDE, Europe 1 и другие издания.

Французский историк и исследователь информационных войн Давид Колон назвал опубликованные материалы «исключительными документами». Его публикации о расследовании собрали сотни тысяч просмотров.

Расследование российского вмешательства продолжается

В InformNapalm отметили, что французские журналисты продолжают обращаться за дополнительными материалами и комментариями. Некоторые редакции еще готовят публикации и интервью.

Исследователи подчеркивают, что российские спецслужбы пытаются использовать внутренние противоречия европейских стран для проведения операций влияния.

В то же время часть результатов совместной киберразведывательной работы пока не обнародуют по соображениям безопасности, чтобы защитить источники информации и методы исследования.

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