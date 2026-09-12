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Сходження поїзда з рейок у Франції могло бути диверсією, слідство вважає цю версію пріоритетною

Київ • УНН

 • 368 перегляди

У Нормандії з рейок зійшов TER, постраждали 44 людини. Слідчі знайшли сторонній шматок рейки та перевіряють версію диверсії.

Сходження поїзда з рейок у Франції могло бути диверсією, слідство вважає цю версію пріоритетною

Французькі слідчі розглядають можливе навмисне втручання як пріоритетну версію сходу пасажирського поїзда TER з рейок у Нормандії, внаслідок якого постраждали 44 людини. Між коліями на місці аварії виявили шматок рейки, якого там не мало бути, повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася ввечері 11 вересня поблизу міста Клеон у департаменті Приморська Сена. Поїзд, який прямував між Руаном і Каном, перевозив 186 пасажирів.

За даними BFMTV, версія про навмисні дії стала пріоритетною саме після виявлення стороннього шматка рейки. Слідчим ще належить встановити, чи зіткнувся з ним поїзд і чи спричинило це сходження вагонів з колії.

Прокуратура перевіряє походження шматка рейки

Прокурор Руана Себастьян Галлуа підтвердив, що головною гіпотезою наразі є наявність на одній із колій шматка рейки, який міг спричинити аварію. Як і чому він там опинився, поки невідомо.

Унаслідок сходу поїзда з рейок постраждали 44 людини. 18-річну пасажирку спочатку евакуювали гелікоптером у критичному стані, однак згодом прокуратура повідомила, що загрози її життю немає. Ще 43 людини дістали легкі травми.

Тести машиніста на алкоголь та наркотики дали негативний результат. До ліквідації наслідків аварії залучили 130 пожежників, 5 медичних бригад та близько 80 одиниць техніки.

У Франції поїзд зійшов з рейок, 44 людини постраждали, 18-річна дівчина у критичному стані12.09.26, 09:08 • 2178 переглядiв

Степан Гафтко

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