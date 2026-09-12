У Франції поїзд зійшов з рейок, 44 людини постраждали, 18-річна дівчина у критичному стані

У французькому департаменті Приморська Сена пасажирський поїзд частково зійшов з рейок, унаслідок чого постраждали 44 людини. 18-річна дівчина перебуває у критичному стані, повідомляє BFM Normandie, пише УНН.

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Аварія сталася ввечері 11 вересня поблизу міст Клеон і Турвіль-ла-Рів'єр. Поїзд рухався маршрутом між Руаном та Каном.

За інформацією джерела BFMTV у поліції, поїзд зіткнувся з невстановленим об'єктом. Один вагон перекинувся, ще 4 зійшли з рейок. Водночас префектура наголошує, що точну причину аварії поки не встановили.

На місце направили понад 100 рятувальників

До ліквідації наслідків залучили близько 130 пожежників, 80 одиниць техніки та 4 медичні бригади. Постраждалу 18-річну дівчину доправили до лікарні Руана, решта травмованих, за попередніми даними, отримали легкі ушкодження.

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