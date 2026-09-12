У Франції поїзд зійшов з рейок, 44 людини постраждали, 18-річна дівчина у критичному стані
Київ • УНН
Поблизу Руана потяг зіткнувся з невстановленим об’єктом і зійшов із рейок. 18-річна дівчина у критичному стані, 43 людини травмовані.
У французькому департаменті Приморська Сена пасажирський поїзд частково зійшов з рейок, унаслідок чого постраждали 44 людини. 18-річна дівчина перебуває у критичному стані, повідомляє BFM Normandie, пише УНН.
Деталі
Аварія сталася ввечері 11 вересня поблизу міст Клеон і Турвіль-ла-Рів'єр. Поїзд рухався маршрутом між Руаном та Каном.
За інформацією джерела BFMTV у поліції, поїзд зіткнувся з невстановленим об'єктом. Один вагон перекинувся, ще 4 зійшли з рейок. Водночас префектура наголошує, що точну причину аварії поки не встановили.
На місце направили понад 100 рятувальників
До ліквідації наслідків залучили близько 130 пожежників, 80 одиниць техніки та 4 медичні бригади. Постраждалу 18-річну дівчину доправили до лікарні Руана, решта травмованих, за попередніми даними, отримали легкі ушкодження.
У Польщі поїзд зіткнувся з бетономішалкою та зійшов з рейок, є загибла і поранені09.09.26, 15:54 • 4824 перегляди