Во Франции поезд сошёл с рельсов, пострадали 44 человека, 18-летняя девушка находится в критическом состоянии

$44.5551.76
ukenru
07:03 • 4892 просмотра
Россия атаковала ночью Киевскую область дронами: один человек погиб, среди пострадавших — ребенок
06:49 • 6680 просмотра
Силы беспилотных систем за 10 недель поразили 285 судов теневого флота рф — «Мадяр»Video
06:21 • 9154 просмотра
В Киеве военнослужащего, находившегося в СЗЧ, задержали за убийство товарища на детской площадкеVideo
06:18 • 10038 просмотра
ВСУ могли ликвидировать российский выступ под Лиманом и отбросить войска РФ — ISW
06:04 • 9456 просмотра
Дизельное топливо на АЗС Украины достигло 100 грн за литр, бензин также продолжает дорожать
05:50 • 8952 просмотра
В Одессе возросло число пострадавших после атаки РФ, среди 17 травмированных — 5-месячный ребенокVideo
05:45 • 7274 просмотра
Россия атаковала Запорожье: 2 человека погибли, ещё 4 пострадалиPhotoVideo
05:18 • 9890 просмотра
Во время встречи с путиным премьер-министр Индии вновь призвал завершить войну в Украине
05:12 • 8370 просмотра
Саудовская Аравия после атак остановила ключевой нефтепровод, который позволяет обходить заблокированный Ормузский пролив
11 сентября, 23:27 • 18406 просмотра
Атака на Запорожье: под завалами дома погиб человекVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.3м/с
92%
749мм
Популярные новости
После победы АдН на региональных выборах в Германии еврейской лидерше угрожают убийством — СМИ11 сентября, 21:57 • 4572 просмотра
АЗС «Укрнафти» будут закрываться во время воздушной тревоги11 сентября, 22:55 • 6330 просмотра
Безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО: Зеленский встретился с украинской общиной в ТоронтоVideo11 сентября, 23:58 • 9670 просмотра
В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США04:17 • 10331 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo05:01 • 10383 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая07:30 • 186 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 43770 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 46607 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 66796 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 77447 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Леди Гага
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 2608 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 29946 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 43368 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 45208 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 43483 просмотра
Актуальное
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)
Кх-59

Во Франции поезд сошёл с рельсов, пострадали 44 человека, 18-летняя девушка находится в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Вблизи Руана поезд столкнулся с неустановленным объектом и сошёл с рельсов. 18-летняя девушка находится в критическом состоянии, 43 человека получили травмы.

Во Франции поезд сошёл с рельсов, пострадали 44 человека, 18-летняя девушка находится в критическом состоянии

Во французском департаменте Приморская Сена пассажирский поезд частично сошел с рельсов, в результате чего пострадали 44 человека. 18-летняя девушка находится в критическом состоянии, сообщает BFM Normandie, пишет УНН.

Подробности

Авария произошла вечером 11 сентября вблизи городов Клеон и Турвиль-ла-Ривьер. Поезд следовал по маршруту между Руаном и Каном.

По информации источника BFMTV в полиции, поезд столкнулся с неустановленным объектом. Один вагон перевернулся, еще 4 сошли с рельсов. Вместе с тем префектура подчеркивает, что точную причину аварии пока не установили.

На место направили более 100 спасателей

К ликвидации последствий привлекли около 130 пожарных, 80 единиц техники и 4 медицинские бригады. Пострадавшую 18-летнюю девушку доставили в больницу Руана, остальные пострадавшие, по предварительным данным, получили легкие травмы.

В Польше поезд столкнулся с бетономешалкой и сошёл с рельсов, есть погибшая и раненые09.09.26, 15:54 • 4829 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Франция