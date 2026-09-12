Во Франции поезд сошёл с рельсов, пострадали 44 человека, 18-летняя девушка находится в критическом состоянии

Во французском департаменте Приморская Сена пассажирский поезд частично сошел с рельсов, в результате чего пострадали 44 человека. 18-летняя девушка находится в критическом состоянии, сообщает BFM Normandie, пишет УНН.

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Авария произошла вечером 11 сентября вблизи городов Клеон и Турвиль-ла-Ривьер. Поезд следовал по маршруту между Руаном и Каном.

По информации источника BFMTV в полиции, поезд столкнулся с неустановленным объектом. Один вагон перевернулся, еще 4 сошли с рельсов. Вместе с тем префектура подчеркивает, что точную причину аварии пока не установили.

На место направили более 100 спасателей

К ликвидации последствий привлекли около 130 пожарных, 80 единиц техники и 4 медицинские бригады. Пострадавшую 18-летнюю девушку доставили в больницу Руана, остальные пострадавшие, по предварительным данным, получили легкие травмы.

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