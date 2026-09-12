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Сход поезда с рельсов во Франции мог быть диверсией, следствие считает эту версию приоритетной

Киев • УНН

 • 474 просмотра

В Нормандии с рельсов сошёл TER, пострадали 44 человека. Следователи обнаружили посторонний кусок рельса и проверяют версию диверсии.

Сход поезда с рельсов во Франции мог быть диверсией, следствие считает эту версию приоритетной

Французские следователи рассматривают возможное умышленное вмешательство как приоритетную версию схода пассажирского поезда TER с рельсов в Нормандии, в результате которого пострадали 44 человека. Между путями на месте аварии обнаружили кусок рельса, которого там не должно было быть, сообщает BFMTV, пишет УНН.

Подробности

Авария произошла вечером 11 сентября возле города Клеон в департаменте Приморская Сена. Поезд, следовавший между Руаном и Каном, перевозил 186 пассажиров.

По данным BFMTV, версия об умышленных действиях стала приоритетной именно после обнаружения постороннего куска рельса. Следователям еще предстоит установить, столкнулся ли с ним поезд и стало ли это причиной схода вагонов с рельсов.

Прокуратура проверяет происхождение куска рельса

Прокурор Руана Себастьян Галлуа подтвердил, что главной гипотезой в настоящее время является наличие на одном из путей куска рельса, который мог стать причиной аварии. Как и почему он там оказался, пока неизвестно.

В результате схода поезда с рельсов пострадали 44 человека. 18-летнюю пассажирку сначала эвакуировали вертолетом в критическом состоянии, однако впоследствии прокуратура сообщила, что угрозы ее жизни нет. Еще 43 человека получили легкие травмы.

Тесты машиниста на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат. К ликвидации последствий аварии привлекли 130 пожарных, 5 медицинских бригад и около 80 единиц техники.

Во Франции поезд сошёл с рельсов, пострадали 44 человека, 18-летняя девушка находится в критическом состоянии12.09.26, 09:08 • 2200 просмотров

Степан Гафтко

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