Сход поезда с рельсов во Франции мог быть диверсией, следствие считает эту версию приоритетной

Французские следователи рассматривают возможное умышленное вмешательство как приоритетную версию схода пассажирского поезда TER с рельсов в Нормандии, в результате которого пострадали 44 человека. Между путями на месте аварии обнаружили кусок рельса, которого там не должно было быть, сообщает BFMTV, пишет УНН.

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Авария произошла вечером 11 сентября возле города Клеон в департаменте Приморская Сена. Поезд, следовавший между Руаном и Каном, перевозил 186 пассажиров.

По данным BFMTV, версия об умышленных действиях стала приоритетной именно после обнаружения постороннего куска рельса. Следователям еще предстоит установить, столкнулся ли с ним поезд и стало ли это причиной схода вагонов с рельсов.

Прокуратура проверяет происхождение куска рельса

Прокурор Руана Себастьян Галлуа подтвердил, что главной гипотезой в настоящее время является наличие на одном из путей куска рельса, который мог стать причиной аварии. Как и почему он там оказался, пока неизвестно.

В результате схода поезда с рельсов пострадали 44 человека. 18-летнюю пассажирку сначала эвакуировали вертолетом в критическом состоянии, однако впоследствии прокуратура сообщила, что угрозы ее жизни нет. Еще 43 человека получили легкие травмы.

Тесты машиниста на алкоголь и наркотики дали отрицательный результат. К ликвидации последствий аварии привлекли 130 пожарных, 5 медицинских бригад и около 80 единиц техники.

Во Франции поезд сошёл с рельсов, пострадали 44 человека, 18-летняя девушка находится в критическом состоянии