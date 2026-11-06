Шкільний автобус розбився у Франції, є постраждалі

$45.440.0951.040.21
ukenru
09:24 • 5850 перегляди
Київ і чотири області переведені на аварійні відключення - скільки годин без світлаPhoto
07:24 • 16134 перегляди
Понад 40 чорних дельфінів викинулися на берег і загинули у Новій Зеландії
Ексклюзив
07:15 • 25325 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
06:40 • 26462 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
06:03 • 27206 перегляди
Ракети по заводах, фейки проти оборонки: як росія намагається послабити український ОПК
05:44 • 17245 перегляди
Джей Ді Венс формує альянс із невдоволеними виборцями Трампа до виборів 2028 року - Fox News
5 листопада, 22:23 • 34625 перегляди
Трамп анонсував велику угоду, що може охопити не лише Україну, а й всю Європу
5 листопада, 20:18 • 36036 перегляди
Учасники смертельної бійки в Словаччині не мають відношення до Сил оборони України - МЗС
5 листопада, 19:33 • 27654 перегляди
Спецпризначенні ГУР провели масштабну операцію "Чебуречна" на Сумщині: скільки знищили окупантів та технікиVideo
5 листопада, 19:18 • 43357 перегляди
У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Західні області можуть залучити до відновлення енергетики після атак рф - КорецькийPhoto6 листопада, 01:18 • 22306 перегляди
Я б не хотів руйнувати решту країни, але, можливо, доведеться - Трамп не виключив нових ударів по Ірану6 листопада, 01:49 • 15172 перегляди
Холодний фронт накриє Україну 6 листопада: дощі та мокрий снігPhoto04:57 • 16497 перегляди
Трамп підписав заборону майбутнім президентам змінювати Овальний кабінет06:54 • 16298 перегляди
Тріумфальна арка Трампа отримала схвалення - суд заблокував її через кілька годинPhoto07:40 • 11688 перегляди
Публікації
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
07:15 • 25328 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
06:40 • 26466 перегляди
Ракети по заводах, фейки проти оборонки: як росія намагається послабити український ОПК
Ексклюзив
06:03 • 27209 перегляди
У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна5 листопада, 19:18 • 43358 перегляди
Меланія Трамп зустрілась із представниками України та рф після операції в Олешках - найважливіші деталі та заяви5 листопада, 17:09 • 35242 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Син Ітана Гоука отримав першу головну роль у кіно разом з Ентоні Гопкінсом08:17 • 10408 перегляди
Тріумфальна арка Трампа отримала схвалення - суд заблокував її через кілька годинPhoto07:40 • 11825 перегляди
Трамп підписав заборону майбутнім президентам змінювати Овальний кабінет06:54 • 16437 перегляди
Лауреат Гонкурівської премії визнав використання ШІ у романі5 листопада, 20:32 • 27430 перегляди
Вчені відкинули головну версію походження вівтарного каменю Стоунхенджа5 листопада, 17:31 • 24080 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
BFM TV
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Шкільний автобус розбився у Франції, є постраждалі

Київ • УНН

 • 936 перегляди

У місті Лент шкільний автобус з’їхав із дороги та врізався в дерево. Повідомляється про 70 залучених, є постраждалі.

Шкільний автобус розбився у Франції, є постраждалі

Шкільний автобус розбився на сході Франції. Про це повідомили чиновники, додавши, що є "кілька постраждалих". Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

Інцидент стався вранці в п'ятницю в місті Лент, на північний схід від Ліона, приблизно за 55 км від кордону зі Швейцарією.

Мер міста Ів Крістен повідомив французьким ЗМІ, що автобус "з'їхав з дороги та врізався в дерево в кюветі", тоді як префектура Ен та міністр освіти заявили, що є "кілька постраждалих".

70 людей "залучені", повідомив щодо ДТП мер Лента, якого цитує BFM TV.

Міністр освіти Франції Едуар Жеффрей сказав, що аварія сталася за участю шкільного автобуса, тоді як міністр транспорту Філіп Табаро сказав, що він прямує на місце події.

Жеффрей сказав журналістам, що він співчуває "учням, які постраждали в аварії", і що "завжди важко, коли наші діти стають жертвами таких аварій".

На місці події працюють служби екстреної допомоги, а також направлено гелікоптер.

Юлія Шрамко

Світ
Школа
Дорожньо-транспортна пригода
BFM TV
Швейцарія
Франція