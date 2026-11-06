Шкільний автобус розбився у Франції, є постраждалі

Шкільний автобус розбився на сході Франції. Про це повідомили чиновники, додавши, що є "кілька постраждалих". Про це УНН пише з посиланням на BBC.

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Інцидент стався вранці в п'ятницю в місті Лент, на північний схід від Ліона, приблизно за 55 км від кордону зі Швейцарією.

Мер міста Ів Крістен повідомив французьким ЗМІ, що автобус "з'їхав з дороги та врізався в дерево в кюветі", тоді як префектура Ен та міністр освіти заявили, що є "кілька постраждалих".

70 людей "залучені", повідомив щодо ДТП мер Лента, якого цитує BFM TV.

Міністр освіти Франції Едуар Жеффрей сказав, що аварія сталася за участю шкільного автобуса, тоді як міністр транспорту Філіп Табаро сказав, що він прямує на місце події.

Жеффрей сказав журналістам, що він співчуває "учням, які постраждали в аварії", і що "завжди важко, коли наші діти стають жертвами таких аварій".

На місці події працюють служби екстреної допомоги, а також направлено гелікоптер.