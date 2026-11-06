Школьный автобус разбился во Франции, есть пострадавшие

Школьный автобус разбился на востоке Франции. Об этом сообщили чиновники, добавив, что есть «несколько пострадавших». Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

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Инцидент произошел утром в пятницу в городе Лант, к северо-востоку от Лиона, примерно в 55 км от границы со Швейцарией.

Мэр города Ив Кристен сообщил французским СМИ, что автобус «съехал с дороги и врезался в дерево в кювете», тогда как префектура Эн и министр образования заявили, что есть «несколько пострадавших».

70 человек «задействованы», сообщил в связи с ДТП мэр Ланта, которого цитирует BFM TV.

Министр образования Франции Эдуар Жеффре сказал, что авария произошла с участием школьного автобуса, тогда как министр транспорта Филипп Табаро заявил, что направляется на место происшествия.

Жеффре сказал журналистам, что сочувствует «ученикам, пострадавшим в аварии», и что «всегда тяжело, когда наши дети становятся жертвами таких аварий».

На месте происшествия работают экстренные службы, также направлен вертолет.