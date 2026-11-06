Школьный автобус разбился во Франции, есть пострадавшие

$45.440.0951.040.21
ukenru
09:24 • 1860 просмотра
Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без светаPhoto
07:24 • 14253 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
07:15 • 23162 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
06:40 • 24222 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:03 • 25008 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
05:44 • 16674 просмотра
Джей Ди Вэнс формирует альянс с недовольными избирателями Трампа к выборам 2028 года — Fox News
5 ноября, 22:23 • 34176 просмотра
Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу
5 ноября, 20:18 • 35903 просмотра
Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
5 ноября, 19:33 • 27553 просмотра
Спецназовцы ГУР провели масштабную операцию «Чебуречная» в Сумской области: сколько уничтожили оккупантов и техникиVideo
5 ноября, 19:18 • 42036 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — КорецкийPhoto6 ноября, 01:18 • 21051 просмотра
Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану6 ноября, 01:49 • 13935 просмотра
Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снегPhoto04:57 • 15229 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 13819 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto07:40 • 9032 просмотра
публикации
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
07:15 • 23170 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:40 • 24228 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
06:03 • 25013 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 42040 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 33950 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом08:17 • 8704 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto07:40 • 9956 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 14430 просмотра
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 26574 просмотра
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа5 ноября, 17:31 • 23256 просмотра
Актуальное
Отопление
Фильм
Социальная сеть
BFM TV
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Школьный автобус разбился во Франции, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 480 просмотра

В городе Лент школьный автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Сообщается о 70 участниках, есть пострадавшие.

Школьный автобус разбился во Франции, есть пострадавшие

Школьный автобус разбился на востоке Франции. Об этом сообщили чиновники, добавив, что есть «несколько пострадавших». Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Подробности

Инцидент произошел утром в пятницу в городе Лант, к северо-востоку от Лиона, примерно в 55 км от границы со Швейцарией.

Мэр города Ив Кристен сообщил французским СМИ, что автобус «съехал с дороги и врезался в дерево в кювете», тогда как префектура Эн и министр образования заявили, что есть «несколько пострадавших».

70 человек «задействованы», сообщил в связи с ДТП мэр Ланта, которого цитирует BFM TV.

Министр образования Франции Эдуар Жеффре сказал, что авария произошла с участием школьного автобуса, тогда как министр транспорта Филипп Табаро заявил, что направляется на место происшествия.

Жеффре сказал журналистам, что сочувствует «ученикам, пострадавшим в аварии», и что «всегда тяжело, когда наши дети становятся жертвами таких аварий».

На месте происшествия работают экстренные службы, также направлен вертолет.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Школа
Дорожно-транспортное происшествие
BFM TV
Швейцария
Франция