Гарбузові вікенди - як мешканці столичного зоопарку ласують соковитим осіннім овочем
Київ • УНН
У Київському зоопарку розпочали сезонні гарбузові вікенди. Мешканці копитного ряду смакують осінніми дарами в межах збагачення середовища.
У Київському зоопарку стартували гарбузові вікенди - цими вихідними жовтогарячими дарами осені смакують мешканці копитного ряду, передає УНН із посиланням на повідомлення столичного зоопарку.
У КиївЗоо тривають Гарбузові вікенди - сезонний формат збагачення середовища для наших тварин. Оновлення у вольєрах та зміни у меню - необхідна й корисна частина догляду
Цими вихідними жовтогарячими дарами осені смакуватимуть мешканці копитного ряду.
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