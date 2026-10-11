Гарбузові вікенди - як мешканці столичного зоопарку ласують соковитим осіннім овочем

Вчені виявили у людей з Африки та Південної Америки бактерії, які могли передаватися ще від спільних предків

Вчені виявили у людей з Африки та Південної Америки бактерії, які могли передаватися ще від спільних предків

Вчені виявили у людей з Африки та Південної Америки бактерії, які могли передаватися ще від спільних предків

Вчені виявили у людей з Африки та Південної Америки бактерії, які могли передаватися ще від спільних предків

Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників

Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників

Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників

Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників