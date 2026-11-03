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Під cамарою другу добу палає одне з найбільших нафтових сховищ рф у Європі після атаки українських дронів

Київ • УНН

 • 5314 перегляди

Пожежа на ЛВДС «Самара» триває другу добу після атаки українських дронів. Станція зберігає понад 1,6 млн кубометрів нафти.

Під cамарою другу добу палає одне з найбільших нафтових сховищ рф у Європі після атаки українських дронів

У самарській області росії другу добу триває масштабна пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" – одному з найбільших резервуарних парків для зберігання нафти в Європі. Об'єкт атакували українські безпілотники вранці 2 листопада. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на ASTRA та відеозаписи очевидців, пише УНН.

Деталі

На оприлюднених кадрах видно величезний стовп густого диму, який здіймається над пошкодженими резервуарами. Станція розташована приблизно за 30 км від самари.

Губернатор області в'ячеслав федорищев раніше повідомляв про відбиття атаки безпілотників і роботу протиповітряної оборони, однак не уточнював масштаби пошкоджень нафтової інфраструктури.Чому атакований об'єкт важливий для росії.

ЛВДС "Самара" належить компанії "Транснефть" і є одним із ключових нафтових транспортно-розподільчих вузлів росії. На території площею понад 216 гектарів розташований 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти.

Саме тут перетинаються 4 магістральні нафтопроводи, які забезпечують приймання, зберігання та подальше транспортування сировини.

Після атаки та пожежі тимчасово зупиняли прокачування казахстанської нафти на експорт трубопроводом атирау – самара. Згодом Міністерство енергетики Казахстану повідомило про відновлення транспортування.

Україна посилила удари по російській нафтовій галузі

Наприкінці жовтня та на початку листопада під атаки потрапили одразу кілька великих російських НПЗ.

Зокрема, 30 жовтня було атаковано Новокуйбишевський НПЗ, 31 жовтня – завод "Башнефти" в Уфі, 1 листопада – підприємство "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", а 2 листопада – Ярославський НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

За даними видання, пожежу на нафтовому об'єкті під Самарою зафіксували навіть супутники. Точні масштаби пошкоджень і терміни повного відновлення роботи станції наразі невідомі.

У самарській області втретє за останній час атакували важливий об'єкт нафтопровідної інфраструктури02.11.26, 07:42 • 10796 переглядiв

Степан Гафтко

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