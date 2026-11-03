Под Самарой вторые сутки горит одно из крупнейших нефтехранилищ рф в Европе после атаки украинских дронов

В самарской области россии вторые сутки продолжается масштабный пожар на линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" — одном из крупнейших резервуарных парков для хранения нефти в Европе. Объект был атакован украинскими беспилотниками утром 2 ноября. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на ASTRA и видеозаписи очевидцев, пишет УНН.

Детали

На опубликованных кадрах виден огромный столб густого дыма, поднимающийся над повреждёнными резервуарами. Станция расположена примерно в 30 км от Самары.

Губернатор области Вячеслав Федорищев ранее сообщал об отражении атаки беспилотников и работе противовоздушной обороны, однако не уточнял масштабы повреждений нефтяной инфраструктуры. Почему атакованный объект важен для России.

ЛПДС "Самара" принадлежит компании "Транснефть" и является одним из ключевых нефтяных транспортно-распределительных узлов России. На территории площадью более 216 гектаров расположены 71 резервуар общей вместимостью более 1,6 млн кубометров нефти.

Именно здесь пересекаются 4 магистральных нефтепровода, обеспечивающие приём, хранение и дальнейшую транспортировку сырья.

После атаки и пожара временно приостанавливали прокачку казахстанской нефти на экспорт по трубопроводу Атырау — Самара. Впоследствии Министерство энергетики Казахстана сообщило о восстановлении транспортировки.

Украина усилила удары по российской нефтяной отрасли

В конце октября и начале ноября под атаки попали сразу несколько крупных российских НПЗ.

В частности, 30 октября был атакован Новокуйбышевский НПЗ, 31 октября — завод "Башнефти" в Уфе, 1 ноября — предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", а 2 ноября — Ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

По данным издания, пожар на нефтяном объекте под Самарой зафиксировали даже спутники. Точные масштабы повреждений и сроки полного восстановления работы станции пока неизвестны.

В Самарской области в третий раз за последнее время атаковали важный объект нефтепроводной инфраструктуры