Под Самарой вторые сутки горит одно из крупнейших нефтехранилищ рф в Европе после атаки украинских дронов
Киев • УНН
Пожар на ЛВДС «Самара» продолжается вторые сутки после атаки украинских дронов. Станция хранит более 1,6 млн кубометров нефти.
В самарской области россии вторые сутки продолжается масштабный пожар на линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" — одном из крупнейших резервуарных парков для хранения нефти в Европе. Объект был атакован украинскими беспилотниками утром 2 ноября. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на ASTRA и видеозаписи очевидцев, пишет УНН.
Детали
На опубликованных кадрах виден огромный столб густого дыма, поднимающийся над повреждёнными резервуарами. Станция расположена примерно в 30 км от Самары.
Губернатор области Вячеслав Федорищев ранее сообщал об отражении атаки беспилотников и работе противовоздушной обороны, однако не уточнял масштабы повреждений нефтяной инфраструктуры. Почему атакованный объект важен для России.
ЛПДС "Самара" принадлежит компании "Транснефть" и является одним из ключевых нефтяных транспортно-распределительных узлов России. На территории площадью более 216 гектаров расположены 71 резервуар общей вместимостью более 1,6 млн кубометров нефти.
Именно здесь пересекаются 4 магистральных нефтепровода, обеспечивающие приём, хранение и дальнейшую транспортировку сырья.
После атаки и пожара временно приостанавливали прокачку казахстанской нефти на экспорт по трубопроводу Атырау — Самара. Впоследствии Министерство энергетики Казахстана сообщило о восстановлении транспортировки.
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В конце октября и начале ноября под атаки попали сразу несколько крупных российских НПЗ.
В частности, 30 октября был атакован Новокуйбышевский НПЗ, 31 октября — завод "Башнефти" в Уфе, 1 ноября — предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", а 2 ноября — Ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
По данным издания, пожар на нефтяном объекте под Самарой зафиксировали даже спутники. Точные масштабы повреждений и сроки полного восстановления работы станции пока неизвестны.
В Самарской области в третий раз за последнее время атаковали важный объект нефтепроводной инфраструктуры02.11.26, 07:42 • 10795 просмотров