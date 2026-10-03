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Dassault Mirage 2000
Техніка

РЕБ, зенітний кулемет і тепер військовий гелікоптер – охорону кортежу путіна знову посилили

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

Під час поїздки путіна до челябінської області його кортеж супроводжував військовий гелікоптер. Раніше охорону посилювали РЕБ і зенітними кулеметами.

РЕБ, зенітний кулемет і тепер військовий гелікоптер – охорону кортежу путіна знову посилили

Кортеж російського диктатора володимира путіна під час його поїздки до челябінської області супроводжував військовий гелікоптер. Раніше в кортежі російського лідера вже помічали машини із системами РЕБ та зенітними кулеметами, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

На оприлюдненому очевидцем відео видно великий кортеж автомобілів, над яким летить військовий гелікоптер. Людей у цей час не пускали на трасу, якою рухалася колона.

На тлі військових навчань і візиту путіна у челябінській області також на 3 доби обмежили рух усіма федеральними трасами – з 2 до 5 жовтня.

Охорону путіна посилюють

Це не перший випадок використання додаткової військової техніки під час пересування путіна. У травні під час візиту до Казахстану його кортеж супроводжували броньований автомобіль із місцем для кулеметника на даху та машина із системою радіоелектронної боротьби.

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Тоді навколо лімузина путіна рухалися близько 20 автомобілів та 14 мотоциклів. У вересні під час поїздки до владивостока у його кортежі також помітили пікап із зенітним кулеметом.

Раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомляв, що федеральна служба охорони рф протягом останніх місяців суттєво посилила заходи безпеки навколо путіна.

путін збільшив штат своєї охорони31.08.26, 23:22 • 7325 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Володимир Путін
Financial Times
Казахстан