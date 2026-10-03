РЕБ, зенітний кулемет і тепер військовий гелікоптер – охорону кортежу путіна знову посилили

Кортеж російського диктатора володимира путіна під час його поїздки до челябінської області супроводжував військовий гелікоптер. Раніше в кортежі російського лідера вже помічали машини із системами РЕБ та зенітними кулеметами, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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На оприлюдненому очевидцем відео видно великий кортеж автомобілів, над яким летить військовий гелікоптер. Людей у цей час не пускали на трасу, якою рухалася колона.

На тлі військових навчань і візиту путіна у челябінській області також на 3 доби обмежили рух усіма федеральними трасами – з 2 до 5 жовтня.

Охорону путіна посилюють

Це не перший випадок використання додаткової військової техніки під час пересування путіна. У травні під час візиту до Казахстану його кортеж супроводжували броньований автомобіль із місцем для кулеметника на даху та машина із системою радіоелектронної боротьби.

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Тоді навколо лімузина путіна рухалися близько 20 автомобілів та 14 мотоциклів. У вересні під час поїздки до владивостока у його кортежі також помітили пікап із зенітним кулеметом.

Раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомляв, що федеральна служба охорони рф протягом останніх місяців суттєво посилила заходи безпеки навколо путіна.

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