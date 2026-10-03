РЭБ, зенитный пулемёт и теперь военный вертолёт — охрану кортежа путина снова усилили

Кортеж российского диктатора владимира путина во время его поездки в челябинскую область сопровождал военный вертолёт. Ранее в кортеже российского лидера уже замечали машины с системами РЭБ и зенитными пулемётами, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

На опубликованном очевидцем видео видно большой кортеж автомобилей, над которым летит военный вертолёт. Людей в это время не пускали на трассу, по которой двигалась колонна.

На фоне военных учений и визита путина в челябинской области также на 3 суток ограничили движение по всем федеральным трассам — со 2 по 5 октября.

Охрану путина усиливают

Это не первый случай использования дополнительной военной техники во время передвижения путина. В мае во время визита в Казахстан его кортеж сопровождали бронированный автомобиль с местом для пулемётчика на крыше и машина с системой радиоэлектронной борьбы.

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Тогда вокруг лимузина путина двигались около 20 автомобилей и 14 мотоциклов. В сентябре во время поездки во владивосток в его кортеже также заметили пикап с зенитным пулемётом.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что федеральная служба охраны рф в течение последних месяцев существенно усилила меры безопасности вокруг путина.

путин увеличил штат своей охраны