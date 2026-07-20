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Генштаб опроверг увольнение Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ

Киев • УНН

 • 2272 просмотра

В Генштабе заявили, что информация об увольнении генерала Александра Сырского не соответствует действительности. Он продолжает выполнять обязанности Главнокомандующего ВС Украины.

Генштаб опроверг увольнение Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ

В Генеральном штабе заявили, что генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на посту Главнокомандующего ВС Украины, передает УНН.

Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых СМИ, о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствует действительности 

- говорится в сообщении. 

В Генштабе добавили, что генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на посту Главнокомандующего ВС Украины.

Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает выполнять свои функциональные обязанности.

Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины, резюмировали в Генштабе.

Контекст

Ранее появилась информация, что генерала Александра Сырского, вероятно, уже уволили с должности Главкома ВСУ.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что его источники подтверждают информацию и добавил, что новости о возможной отставке Сырского могут появиться после заседания Ставки, которое назначено на 16:30.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Андрей Гнатов
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Ярослав Железняк