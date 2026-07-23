Сырский и Гнатов остаются рядом с новым командованием - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов в дальнейшем привлечены к работе в армии. Они будут передавать опыт новому руководству и принимать участие в принятии решений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов в дальнейшем останутся вовлеченными в работу в армии. Об этом глава государства сообщил в четверг, 23 июля, во время совместной встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, пишет УНН.
Детали
Как отметил Президент, они должны помогать новому руководству, передавая свой опыт и принимая участие в процессе принятия решений.
Зеленский подчеркнул, что важно сохранить наработанный опыт Сырского и Гнатова и обеспечить их взаимодействие с новым командованием.
Мы все понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали голоса новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали
Президент также добавил, что уже провел несколько разговоров с Сырским и Гнатовым.
Напомним
Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Сырский покидает должность, новым главнокомандующим станет командующий Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый.