Сырский и Гнатов остаются рядом с новым командованием - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов в дальнейшем останутся вовлеченными в работу в армии. Об этом глава государства сообщил в четверг, 23 июля, во время совместной встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, пишет УНН.

Как отметил Президент, они должны помогать новому руководству, передавая свой опыт и принимая участие в процессе принятия решений.

Зеленский подчеркнул, что важно сохранить наработанный опыт Сырского и Гнатова и обеспечить их взаимодействие с новым командованием.

Мы все понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали голоса новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали