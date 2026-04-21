Проанализировали обновленные российские планы войны, утвердили перечень украинских наступательных операций - Зеленский
Киев • УНН
Президент вместе с военным руководством проанализировал обновленные планы врага. Утвержден список следующих операций и определены потребности фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым проанализировал обновленные российские планы войны и утвердил перечень наших следующих операций, передает УНН.
Подробно анализируем обновленные российские планы войны. Командование Вооруженных Сил Украины четко понимает, что именно планирует враг и какие приоритеты определены для российской армии политическим руководством россии. Будем противодействовать
По словам Президента, уменьшение санкционного и политического давления со стороны наших партнеров на агрессора сказалось частичным ростом российских военных амбиций. Но украинские дальнобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту.
Сегодня утвердил перечень наших следующих операций. Главнокомандующий и начальник Генштаба доложили по наиболее эффективным подразделениям на фронте – спасибо за каждый результат. Определили и первоочередные потребности в обеспечении фронта, которые должны быть немедленно реализованы. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за защиту нашего государства и людей! Слава Украине!
