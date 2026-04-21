Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Проанализировали обновленные российские планы войны, утвердили перечень украинских наступательных операций - Зеленский

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

Президент вместе с военным руководством проанализировал обновленные планы врага. Утвержден список следующих операций и определены потребности фронта.

Проанализировали обновленные российские планы войны, утвердили перечень украинских наступательных операций - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым проанализировал обновленные российские планы войны и утвердил перечень наших следующих операций, передает УНН.

Подробно анализируем обновленные российские планы войны. Командование Вооруженных Сил Украины четко понимает, что именно планирует враг и какие приоритеты определены для российской армии политическим руководством россии. Будем противодействовать

- сообщил Зеленский.

Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов19.04.26, 09:49 • 38985 просмотров

По словам Президента, уменьшение санкционного и политического давления со стороны наших партнеров на агрессора сказалось частичным ростом российских военных амбиций. Но украинские дальнобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту.

Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ20.04.26, 14:08 • 37306 просмотров

Сегодня утвердил перечень наших следующих операций. Главнокомандующий и начальник Генштаба доложили по наиболее эффективным подразделениям на фронте – спасибо за каждый результат. Определили и первоочередные потребности в обеспечении фронта, которые должны быть немедленно реализованы. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за защиту нашего государства и людей! Слава Украине!

- резюмировал Зеленский.

Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов и других логистических объектов оккупантов21.04.26, 15:34 • 1796 просмотров

Антонина Туманова

