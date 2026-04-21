$44.100.2151.890.13
ukenru
Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов и других логистических объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Силы обороны поразили логистические объекты врага в трех областях и на территории РФ. На Сызранском НПЗ поврежден резервуар и установка переработки.

Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов и других логистических объектов оккупантов
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение трех складов боеприпасов и других логистических объектов врага накануне и ночью и подтвердил объемы поражения на НПЗ в Самарской области рф 17 апреля, пишет УНН.

Детали

"20 апреля и в ночь на 21 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду важных объектов российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории рф", - говорится в сообщении Генштаба.

"Поражены склады боеприпасов в районах населенных пунктов Марьяновка и Лесное на ВОТ Донетчины, а также Айдар (ВОТ Луганской обл.)" - сообщили в Генштабе.

Также указано, что "поражен пункт управления подразделения вблизи Новопавловки Запорожской области".

"Поражены склады материально-технических средств врага в районах населенных пунктов Персиановский (Ростовская обл., рф) и Новониколаевка на ВОТ Херсонщины. Также поражен склад горюче-смазочных материалов противника в районе населенного пункта Айдар (ВОТ Луганской обл.)", - отметили в Генштабе.

"Кроме того, поражен район сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Климово (Брянская обл., рф)", - указано в сообщении Генштаба.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"По результатам предварительных мероприятий установлено, что 17 апреля 2026 года на нефтеперерабатывающем заводе "Сызранский" Самарской области рф поражен резервуар РВС-10000, два участка технологического трубопровода и установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6", - указали в Генштабе.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

