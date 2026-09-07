ЕС увеличит инвестиции в Гренландию на фоне притязаний Трампа
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен представит план инвестиций ЕС в Гренландию и более тесных политических связей. Речь идет о минералах, спутниках и энергетике.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник представит план увеличения инвестиций ЕС в Гренландию и укрепления политических связей с датской арктической территорией. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что фон дер Ляйен прибыла в Гренландию в воскресенье с двухдневным визитом, целью которого является выражение поддержки правительствам Гренландии и Дании, решительно отвергшим кампанию Трампа по аннексии крупнейшего острова в мире.
Ожидается, что ... фон дер Ляйен представит планы инвестирования в такие сектора, как критически важные полезные ископаемые, спутниковая связь и возобновляемые источники энергии
Указывается, что премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна хочет укрепить свою "тесную дружбу и хорошее партнерство" с ЕС.
Гренландия заставила нефтяную компанию, связанную с Трампом, отложить бурение12.08.26, 22:35 • 5113 просмотров
Контекст
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе Гренландии под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув, что остров не продается.
Также УНН сообщал, что в Гренландии открыли консульство США на фоне протестов против американского влияния. Местные министры отказались посещать официальную церемонию.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия "пока что" является частью Дании.