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ЕС увеличит инвестиции в Гренландию на фоне притязаний Трампа

Киев • УНН

 • 2660 просмотра

Урсула фон дер Ляйен представит план инвестиций ЕС в Гренландию и более тесных политических связей. Речь идет о минералах, спутниках и энергетике.

ЕС увеличит инвестиции в Гренландию на фоне притязаний Трампа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник представит план увеличения инвестиций ЕС в Гренландию и укрепления политических связей с датской арктической территорией. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что фон дер Ляйен прибыла в Гренландию в воскресенье с двухдневным визитом, целью которого является выражение поддержки правительствам Гренландии и Дании, решительно отвергшим кампанию Трампа по аннексии крупнейшего острова в мире.

Ожидается, что ... фон дер Ляйен представит планы инвестирования в такие сектора, как критически важные полезные ископаемые, спутниковая связь и возобновляемые источники энергии

- пишет издание.

Указывается, что премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна хочет укрепить свою "тесную дружбу и хорошее партнерство" с ЕС.

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Контекст

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла очередные заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе Гренландии под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув, что остров не продается.

Также УНН сообщал, что в Гренландии  открыли консульство США на фоне протестов против американского влияния. Местные министры отказались посещать официальную церемонию.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия "пока что" является частью Дании.  

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Гренландия
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Европейская комиссия
Reuters
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен