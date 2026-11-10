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Ціни на пальне в Україні 10 листопада, скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Більшість мереж зберегли ціни на пальне, але окремі оператори їх змінили. За місяць автогаз подорожчав на 12,60–15,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні 10 листопада, скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Станом на ранок 10 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України переважно зберегли ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ на попередньому рівні. Водночас окремі оператори змінили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібних цін, пише УНН.

Деталі

Бензин А-95 у мережах OKKO та SOCAR коштує 92,90 грн/л, у WOG – 91,90 грн/л, UPG – 88,90 грн/л, "Укрнафті" – 87,90 грн/л, БРСМ-Нафті – 86,99 грн/л, а KLO – 86,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче в SOCAR – 107 грн/л. На OKKO та WOG його продають по 106,90 грн/л, у KLO – 106,40 грн/л, "Укрнафті" – 103,90 грн/л, БРСМ-Нафті – 102,99 грн/л, а UPG – 102,90 грн/л.

Скільки коштує автогаз

Найвищу ціну на автомобільний газ серед представлених мереж зафіксували у KLO – 63 грн/л. На OKKO та SOCAR він коштує 61,90 грн/л, WOG – 61,50 грн/л, UPG – 60,90 грн/л, БРСМ-Нафті – 58,99 грн/л, а "Укрнафті" – 58,90 грн/л.

Порівняно з попереднім днем WOG знизила вартість бензину А-95 на 1 грн/л. Водночас UPG підвищила ціну автогазу на 1 грн/л, KLO – на 50 коп./л, а БРСМ-Нафта – на 86 коп./л.

Як змінилися ціни за місяць

Із 10 жовтня до 10 листопада автогаз у представлених мережах подорожчав на 12,60–15,90 грн/л. Найбільше зростання зафіксували у KLO.

Дизельне пальне за цей період також подорожчало в усіх 7 мережах, тоді як вартість бензину А-95 змінювалася менш суттєво.

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Степан Гафтко

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